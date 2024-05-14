Смолов о паненке на ЧМ-2018: «Перед Испанией все было ок, а спустя неделю – паника, меня трясет. Самое сложное началось потом: травля, хейт всей страны – не самый приятный опыт»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва ЧМ-2018 FIFA Футбол

Федор Смолов вспомнил незабитый пенальти паненкой в 1/4 финала ЧМ-2018.

– Этот пенальти и все, что было после него, – моя самая большая неудача в жизни. Самое сложное началось потом: травля, хейт всей страны. Не самый приятный опыт. Был публичный, демонстративный хейт. Причем в директе инстаграма было много слов поддержки, а в комментариях под фотками…

– Если бы у тебя залетело…

– Если бы я не трясущимися ногами пробил... Перед Испанией все было ок. Сам сказал, что готов бить первым, была уверенность. И все меня потом спрашивали: «Как пойти бить первым?» И я такой: «Да на изи вообще». Я сам вызвался, Саламович спрашивал, кто готов, я сказал, что ударю первым. А спустя неделю у меня совершенное другое состояние. Паника, я не знаю, что делать, меня трясет.

– Все равно это же круто, ради таких моментов стоит заниматься этим. Да, было сложно, но когда такое еще повторится? Вы круто сыграли на чемпионате мира и получили звания заслуженных мастеров спорта.

– Да, на всякий случай. Корочка ЗМС, бесплатный проезд в общественном транспорте и прибавка к пенсии. Не хухры-мухры, – сказал форвард «Динамо» в подкасте Smol Talk.

13 комментариев
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Да, жестоко Джордана затравили тогда. Да и поделом.
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Фернандес тоже промахнулся, но его не хейтили
А ты понтил и начал задвигать цитаты Джордана.
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Ответ Zenit2013
Да, жестоко Джордана затравили тогда. Да и поделом.
Его Воздушество так и не понял, почему так долго икал
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Все таки Федор так и остался Лопыревым…
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Ответ Бегемотик
Фернандес тоже промахнулся, но его не хейтили А ты понтил и начал задвигать цитаты Джордана.
Да по Фернандесу и так все было понятно, там тупо все очконули бить и отправили его, так как он не мог отказать, он в жизни не бил пенальти.. еще и матч отпахал так..да и оказались мы в серии пенальти благодаря его голу, поэтому какие тут вопросы, бил - не попал, бывает. А этот решел паненку исполнить,
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Великие тоже ошибаются , Майкл
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Он так ничего не понял...
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В его промахе виноват Черчесов. Смолова не должно было быть на поле. Потому что уровень его ответственности и ментальности ниже задач и целей в том ЧМ. Это выглядело как действие подростка в споре взрослых
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Так может стоило отказаться бить пенальти с хорватами? Сказал бы Саламычу так мол и так, коленки трясутся. Пробил бы другой игрок.
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Ответ Zenit2013
Да, жестоко Джордана затравили тогда. Да и поделом.
##### он читал все это?)
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