Смолов о паненке на ЧМ-2018: «Перед Испанией все было ок, а спустя неделю – паника, меня трясет. Самое сложное началось потом: травля, хейт всей страны – не самый приятный опыт»

Федор Смолов вспомнил незабитый пенальти паненкой в 1/4 финала ЧМ-2018.

– Этот пенальти и все, что было после него, – моя самая большая неудача в жизни. Самое сложное началось потом: травля, хейт всей страны. Не самый приятный опыт. Был публичный, демонстративный хейт. Причем в директе инстаграма было много слов поддержки, а в комментариях под фотками…

– Если бы у тебя залетело…

– Если бы я не трясущимися ногами пробил... Перед Испанией все было ок. Сам сказал, что готов бить первым, была уверенность. И все меня потом спрашивали: «Как пойти бить первым?» И я такой: «Да на изи вообще». Я сам вызвался, Саламович спрашивал, кто готов, я сказал, что ударю первым. А спустя неделю у меня совершенное другое состояние. Паника, я не знаю, что делать, меня трясет.

– Все равно это же круто, ради таких моментов стоит заниматься этим. Да, было сложно, но когда такое еще повторится? Вы круто сыграли на чемпионате мира и получили звания заслуженных мастеров спорта.

– Да, на всякий случай. Корочка ЗМС, бесплатный проезд в общественном транспорте и прибавка к пенсии. Не хухры-мухры, – сказал форвард « » в подкасте Smol Talk.