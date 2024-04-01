«ПСЖ» не проигрывает 25 матчей подряд – 18 побед, 7 ничьих. Последнее поражение – от «Милана» в ноябре

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 25 матчей.

На этом отрезке парижане одержали 18 побед и 7 раз сыграли вничью.

Последний раз команда Луиса Энрике проигрывала 7 ноября – «Милану» (1:2 в рамках группового этапа Лиги чемпионов).

Накануне «ПСЖ» победил «Марсель» (2:0) в 27-м туре Лиги 1 и продолжает лидировать в таблице с 12-очковым отрывом от «Бреста».

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3 комментария
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Вначале сезона эксперды спортса:"в этом сезоне без Меся Париж будет бороться за лч в лиге1" "Энирике ватокат они кроме пасов ничего не могут"
+6
-3
+3
у Реала 24 без поражений

заслужили, здесь и там. удачи
+2
-2
0
Ну молодцы, чё сказать
0
0
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