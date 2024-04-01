«ПСЖ» не проигрывает 25 матчей подряд – 18 побед, 7 ничьих. Последнее поражение – от «Милана» в ноябре
«ПСЖ» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 25 матчей.
На этом отрезке парижане одержали 18 побед и 7 раз сыграли вничью.
Последний раз команда Луиса Энрике проигрывала 7 ноября – «Милану» (1:2 в рамках группового этапа Лиги чемпионов).
Накануне «ПСЖ» победил «Марсель» (2:0) в 27-м туре Лиги 1 и продолжает лидировать в таблице с 12-очковым отрывом от «Бреста».
заслужили, здесь и там. удачи