«ПСЖ» не проигрывает 25 матчей подряд – 18 побед, 7 ничьих. Последнее поражение – от «Милана» в ноябре

«ПСЖ» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 25 матчей.

На этом отрезке парижане одержали 18 побед и 7 раз сыграли вничью.

Последний раз команда проигрывала 7 ноября – «Милану» (1:2 в рамках группового этапа Лиги чемпионов).

Накануне « » победил «Марсель» (2:0) в 27-м туре Лиги 1 и продолжает лидировать в таблице с 12-очковым отрывом от «Бреста».