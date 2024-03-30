Генсек РФС: «Расширение РПЛ пойдет на пользу тогда, когда будет экономически обоснованно. Мальчики для битья сильно лиге не помогут»

Теги премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Футбол

Генеральный секретарь РФС высказался о возможном расширении РПЛ.

«Расширение РПЛ? Это вопрос к РПЛ и вопрос экономической обоснованности возможности такого решения.

Мое мнение – это пойдет на пользу тогда, когда расширение экономически будет обоснованно. Если это будут команды, которые не будут составлять конкуренцию остальным и [будут] выступать в роли мальчиков для битья, то сильно лиге это не поможет», – сказал Максим Митрофанов.

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3 комментария
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Намекает, что Сочи это не мальчики для бритья.
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Абсолютно резонно.
Иначе паспортисты вообще будут стоить как хорошие футболисты в АПЛ (
Да и экономического смысла нет никакого.
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