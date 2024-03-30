Генсек РФС: «Расширение РПЛ пойдет на пользу тогда, когда будет экономически обоснованно. Мальчики для битья сильно лиге не помогут»
Генеральный секретарь РФС высказался о возможном расширении РПЛ.
«Расширение РПЛ? Это вопрос к РПЛ и вопрос экономической обоснованности возможности такого решения.
Мое мнение – это пойдет на пользу тогда, когда расширение экономически будет обоснованно. Если это будут команды, которые не будут составлять конкуренцию остальным и [будут] выступать в роли мальчиков для битья, то сильно лиге это не поможет», – сказал Максим Митрофанов.
Иначе паспортисты вообще будут стоить как хорошие футболисты в АПЛ (
Да и экономического смысла нет никакого.