«Чтобы добраться до вокзала, надо перебраться через реку. Зимой – по льду, когда он плохой – на вертолете. Нужен мост, Путин сказал, что будет. Надеемся». Тренер из Якутии о логистике

Тренер из Якутска Василий Ивочкин рассказал о логистике игр и местных турниров.

Ивочкин тренирует в якутском ДЮСШ и является первым тренером из « ».

«Находимся на самом севере Дальнего Востока. Оперативно выбираться можем только самолетом, если не ремонтируют полосы. На поезде – сложно. Чтобы добраться до ж/д вокзала, надо перебраться через реку: либо на пароме, либо по льду зимой. Есть периоды, когда по льду не проехать: переправляемся на воздушных подушках.

У них сзади небольшой пропеллер. За счет потока воздуха едет как бы надо льдом. 10 человек в одной подушке, 10 – в следующей. Если лед совсем плохой, тогда на вертолете через реку, но это стоит сумасшедших денег. 4000 рублей на человека, чтобы высадили на том берегу. А подушка – 1500.

Много лет идет разговор, что нужен мост через Лену. Но река широкая, денег много нужно. Владимир Владимирович [Путин] сказал, что будет [мост]. Не скажу, что там первую сваю забили, но раз дал добро, надеемся», – рассказал Ивочкин для большого материала Sports.ru о футболе за Уралом.

Футбол за Уралом – наши боль и спасение

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