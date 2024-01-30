«Чтобы добраться до вокзала, надо перебраться через реку. Зимой – по льду, когда он плохой – на вертолете. Нужен мост, Путин сказал, что будет. Надеемся». Тренер из Якутии о логистике
Тренер из Якутска Василий Ивочкин рассказал о логистике игр и местных турниров.
Ивочкин тренирует в якутском ДЮСШ и является первым тренером Артема Соколова из «Крыльев Советов».
«Находимся на самом севере Дальнего Востока. Оперативно выбираться можем только самолетом, если не ремонтируют полосы. На поезде – сложно. Чтобы добраться до ж/д вокзала, надо перебраться через реку: либо на пароме, либо по льду зимой. Есть периоды, когда по льду не проехать: переправляемся на воздушных подушках.
У них сзади небольшой пропеллер. За счет потока воздуха едет как бы надо льдом. 10 человек в одной подушке, 10 – в следующей. Если лед совсем плохой, тогда на вертолете через реку, но это стоит сумасшедших денег. 4000 рублей на человека, чтобы высадили на том берегу. А подушка – 1500.
Много лет идет разговор, что нужен мост через Лену. Но река широкая, денег много нужно. Владимир Владимирович [Путин] сказал, что будет [мост]. Не скажу, что там первую сваю забили, но раз Путин дал добро, надеемся», – рассказал Ивочкин для большого материала Sports.ru о футболе за Уралом.
Футбол за Уралом – наши боль и спасение
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Впрочем и сейчас кроме этого звена там ничего нет. И как минимум до 2026 не будет...
Хотя... Не, не думаю, что в МУС присуждают отбытие наказания в России 🙄
По факту - живёт в нищете, ходит на очко и клянчит на коленях подачки от царя. На деньги, которые идут в столицу можна было бы такой мост каждый день там строить
Поделом, сами виноваты, что заслужили то и получили
Это психологический взгляд, если сильно обобщая и утрируя
Хорошо, что наконец-то Путин станет президентом вместо того, который до этого много лет не мог организовать строительство.