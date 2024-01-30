«Чтобы добраться до вокзала, надо перебраться через реку. Зимой – по льду, когда он плохой – на вертолете. Нужен мост, Путин сказал, что будет. Надеемся». Тренер из Якутии о логистике

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Путин Sports.ru кризис Артем Соколов Футбол

Тренер из Якутска Василий Ивочкин рассказал о логистике игр и местных турниров.

Ивочкин тренирует в якутском ДЮСШ и является первым тренером Артема Соколова из «Крыльев Советов». 

«Находимся на самом севере Дальнего Востока. Оперативно выбираться можем только самолетом, если не ремонтируют полосы. На поезде – сложно. Чтобы добраться до ж/д вокзала, надо перебраться через реку: либо на пароме, либо по льду зимой. Есть периоды, когда по льду не проехать: переправляемся на воздушных подушках. 

У них сзади небольшой пропеллер. За счет потока воздуха едет как бы надо льдом. 10 человек в одной подушке, 10 – в следующей. Если лед совсем плохой, тогда на вертолете через реку, но это стоит сумасшедших денег. 4000 рублей на человека, чтобы высадили на том берегу. А подушка – 1500. 

Много лет идет разговор, что нужен мост через Лену. Но река широкая, денег много нужно. Владимир Владимирович [Путин] сказал, что будет [мост]. Не скажу, что там первую сваю забили, но раз Путин дал добро, надеемся», – рассказал Ивочкин для большого материала Sports.ru о футболе за Уралом.

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46 комментариев
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Не, ну раз Путин сказал, значит сомнений нет.
+70
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+69
Ответ Nikolay Kretow
Не, ну раз Путин сказал, значит сомнений нет.
Как майские указы выполним, так сразу мост.
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+54
А ведь может так случиться, что сваи на Лене будет забивать сам Путин.
+47
-4
+43
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Хорошо, а поправил комментарий. Теперь можем вместе сесть и наблюдать как стоится мост через Лену, а страна развивается.
+20
-1
+19
могу ошибаться, но он уже раньше перед выборами обещал мост через Лену) этот мост уже "строят" лет 40.
+16
-1
+15
надейтесь😂😂
+16
-3
+13
Ответ Максим Черкашин
Как майские указы выполним, так сразу мост.
Ээ брат, куда гонишь! сначала Португалию по ввп обогнать - потом всё остальное
+13
-1
+12
Ответ teto
А ведь может так случиться, что сваи на Лене будет забивать сам Путин.
в Туве он 10 лет назад лично забил "золотой" костыль в шпалу первого звена железной дороги, которой там до этого не было.
Впрочем и сейчас кроме этого звена там ничего нет. И как минимум до 2026 не будет...

Хотя... Не, не думаю, что в МУС присуждают отбытие наказания в России 🙄
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Ответ Оригинальный Ник
Что заставляет людей жить в таких условиях? Если хотят выбираться нормально, пусть уезжают из вечной мерзлоты
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные"
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+8
Он войной занят, какой мост, о чём вы!?
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Ответ Непристойное предложение
могу ошибаться, но он уже раньше перед выборами обещал мост через Лену) этот мост уже "строят" лет 40.
Время на раскачку есть значит 🧐
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Мост перенесли в степи Донбасса.
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Великая страна, нечего сказать.
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В ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что строительство мостового перехода через Лену в Якутии нецелесообразно. По его словам, мост должен быть экономически обоснованным и целесообразным и дальше продолжить дорогу к различным месторождениям, а не только удовлетворять транспортные нужды населения Якутска- Википедия)
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Надежда умирает последней )))
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Улетел ваш мост уже куда-то в украинские степи... И вертолет, кстати, который через реку летал, тоже скоро там будет. Можно теперь пояса затянуть и еще подождать.
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Ответ 0mertas626
Ээ брат, куда гонишь! сначала Португалию по ввп обогнать - потом всё остальное
Сказочный уже вроде как объявил что Германию догнали, какая там Португалия)
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Уже чуть ли не начали строить, но другой мост срочно понадобился...
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а зачем вам на тот берег, если у вас моста нет? ничего страшного, посидите дома, лучше еще 2-3 танка построить, а без моста и ната не пройдет
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Якутия с ее золотоносными, алмазными, и газо нефтяными деньгами могла бы жить покруче шейхов в Эмиратах.
По факту - живёт в нищете, ходит на очко и клянчит на коленях подачки от царя. На деньги, которые идут в столицу можна было бы такой мост каждый день там строить
Поделом, сами виноваты, что заслужили то и получили
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Ответ Борис Громов
а что за движ-то начался, все у деда что-то просят
перед выборами нужно продемонстрировать, что элита с массой на одной волне и разделяет проблемы массы, озабочена ими. Сейчас пару десятков обещаний кинут, мелкие проблемы САМ лично решит (проблемы, которые решать должны местные чиновники, которые ВДРУГ ничего не делают), а отупевший (по Лебону и Фрейду) и напуганный (по Спенсеру) член толпы (пенсионер, маргинал, бюджетник) побежит голосовать за единственного. Всё это будет сопровождаться криками "Кто, если не он?!", "Россия – Путин", и т.д.

Это психологический взгляд, если сильно обобщая и утрируя
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"Много лет идет разговор, что нужен мост"
Хорошо, что наконец-то Путин станет президентом вместо того, который до этого много лет не мог организовать строительство.
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А зачем вам мост? Деды без моста переправлялись. Сейчас нужно затянуть пояса и "помогать" соседям, иначе у нас тут всё гендерно-нейтральными туалетами застроят.
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Да опять бояре не доглядели, папка со строительством моста давно затерялась
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Забудьте про мост, не будет его
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а что за движ-то начался, все у деда что-то просят
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Типа нужен мост, за несколько десятков миллиардов, чтобы несколько десятков человек по нему ходили?
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Что заставляет людей жить в таких условиях? Если хотят выбираться нормально, пусть уезжают из вечной мерзлоты
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Ответ Оригинальный Ник
Что заставляет людей жить в таких условиях? Если хотят выбираться нормально, пусть уезжают из вечной мерзлоты
Вот твой комментарий типичный для России. Вместо того, чтобы создать условия надо докалебаться. По твоей логике людям проще собрать референдум и сделать самоуправление. Смекаешь?
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Денег нет,но вы держитесь.Надо потерпеть.Затянуть пояса потуже.Ожидается атака биокомароа 🤡
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