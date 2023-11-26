Фанаты «Айнтрахта» и полиция подрались перед матчем со «Штутгартом», против болельщиков использовали дубинки и слезоточивый газ. 50 полицейских пострадали
Полиция и фанаты «Айнтрахта» столкнулись перед матчем со «Штутгартом».
Перед игрой Бундеслиги «Айнтрахт» – «Штутгарт» (1:2) при проверке билетов у болельщиков возник конфликт со стюардами у одного из входов на стадион «Дойче банк Парк». Из-за этого стюарды вызвали полицию.
После этого началась потасовка фанатов и полицейских, которую, по утверждению полиции, начали фанаты «Айнтрахта». В полицейских кидали бутылки, ограждения и пиротехнику. Полиция применила слезоточивый газ, перцовые баллончики и дубинки. По данным Bild, из-за этих действий полиции пострадали в том числе болельщики, не проявлявшие агрессии, в том числе дети.
Около 50 полицейских получили различные травмы, четверо оказались в больнице. Часть фанатов была задержана.
Фото: bild.de
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Полиция сообщает, что фанаты напали на стюардов, а те вызвали полицию. Фанатов два раза приглашать не надо - проявили общую солидарность, напали на полицейских.
Фанаты говорят, что полиция пыталась арестовать человека с, якобы, фальшивым билетом, за него заступились, но полицию два раза приглашать не надо. Подтянулись, начали мочить всех без разбора.
По итогу около 50 полицейских пострадало, четверо в больнице. Среди фанатов пострадавших больше 100, 20 обратились к врачам.
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50 полицейских пострадало это событие из ряда вон.
С другой стороны если там приехали женские отряды полиции, то у них не было шансов.
С фальшивым билетом не попасть на территорию стадиона. Тут заходят все по действующим билетам, только билеты эти куплены в свободной продаже на разные трибуны, и роли даже играет, какая это трибуна. Многие болелы пытаются по итогу все равно попасть на Nordwestkurve, фанатский сектор, откуда исходит весь драйв во время игры, а не сидеть разрозненно с друзьями по всему стадиону. А в этих фанатских блоках количество мест лимитировано, и попасть туда можно только, если у тебя есть Dauerkarte (абонемент). Но так как там все места стоячие и, соответственно, точное количество людей не определить, то практикуется следующий трюк. По одному абонементу заходит несколько человек. То есть, грубо говоря, есть два абонемента, и один человек несколько раз выходит из блока и забирает с собой следующего кандидата.
Практика обычная, секьюрити закрывают на нее глаза. Но видимо, вчера была директива пресекать это на корню. И какой-нибудь стьюард не пустил какого-нибудь ультрас, ну и пошло-поехало.
В целом, вчера было очень много полиции, хотя игра изначально не являлась Risikospiel, то есть предпосылок к эскалации не было.
Но есть мнение, что тестируют новый "концепт безопасности" перед предстоящим Чемпионатом Европы, который будет проводиться в том числе и во Франкфурте.
По итогу, вышло все крайне не красиво.
P.S. Вчера на матче не был, а вот брат был, попал в этот адок.
Так что тут ты сел в лужу, можешь удалять коммент)