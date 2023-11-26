Фанаты «Айнтрахта» и полиция подрались перед матчем со «Штутгартом», против болельщиков использовали дубинки и слезоточивый газ. 50 полицейских пострадали

Полиция и фанаты «Айнтрахта» столкнулись перед матчем со «Штутгартом».

Перед игрой Бундеслиги « » – « » (1:2) при проверке билетов у болельщиков возник конфликт со стюардами у одного из входов на стадион «Дойче банк Парк». Из-за этого стюарды вызвали полицию.

После этого началась потасовка фанатов и полицейских, которую, по утверждению полиции, начали фанаты «Айнтрахта». В полицейских кидали бутылки, ограждения и пиротехнику. Полиция применила слезоточивый газ, перцовые баллончики и дубинки. По данным Bild, из-за этих действий полиции пострадали в том числе болельщики, не проявлявшие агрессии, в том числе дети.

Около 50 полицейских получили различные травмы, четверо оказались в больнице. Часть фанатов была задержана.

Фото: bild.de

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