Марсело о Месси: «Он не разговаривал во время игр. Лео нельзя провоцировать – иначе он разозлится, и с ним будет труднее справляться»

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия МЛС Лионель Месси Марсело Интер Майами Футбол

Марсело рассказал, почему старался не провоцировать Лионеля Месси на футбольном поле.

«Месси не разговаривал во время игр, и я старался не разговаривать с ним, потому что он был тихим.

Мы всегда говорили, что нам следует оставить все как есть, потому что если вы решите чинить ему препятствия, вы спровоцируете его, и тогда он разозлится, а если он разозлится, с ним будет труднее справляться», – сказал бывший защитник «Реала», играющий за «Флуминенсе», в подкасте Charla.

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29 комментариев

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Nurbek Jarylkhanov
Ну в матче с Реалом где ему разбили губу, помним на последних минутах 2-3, Марсело прав. Месси батька.
+55
-3
+52
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Случайно заскочил
Говорят, если разозлить Роналду, то он бросает повязку и уходит с поля, а если во время выхода один на один сзади крикнуть ему что он красивый, то он остановится и повернëтся чтобы сказать спасибо
+35
-4
+31
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Илья Мурашов
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Ну в матче с Реалом где ему разбили губу, помним на последних минутах 2-3, Марсело прав. Месси батька.
Точно. Марсело разбил Месси губу, а Лео забил 2 гола. Еще можно вспомнить 4:3 Аргентина - Бразилия, где Лео в концовке обыграл Марсело и забил победный гол.
+32
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Marslan Akmataliev
По настоящему злого Месси мы увидели на ЧМ, в матче против голландцев
+31
-6
+25
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GuruFutbola
Когда зол Месси, он это показывает на поле забивая голы
Когда зол кринж, он избивает ребенка инвалида, кидается капитанской повязкой и пропускает тренировки
+21
-8
+13
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Вальдано
Да, Месси с ватой во рту страшен. Бернабеу помнит 17-й год.. А ведь это Марсело тогда "постарался".. Реакция балласта - это на века. 😄🤭
+8
-2
+6
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Яйца Судьбы
Ответ Случайно заскочил
Говорят, если разозлить Роналду, то он бросает повязку и уходит с поля, а если во время выхода один на один сзади крикнуть ему что он красивый, то он остановится и повернëтся чтобы сказать спасибо
Аххахаа👍👍👍👍👍
+6
-2
+4
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JURAVLI
Ответ Xabi Alonso78
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каземира - это личный пёс Лео. возил его как хотел. бразилец только фолом мог его остановить.
+6
-3
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Tornado V
ещё один мадридист пополнил список восхищеных игрой Месси
+6
-4
+2
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FOOTBALL Live
Месси так и остался хозяином реала!
+7
-5
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Shumi-jr
Ответ Случайно заскочил
Говорят, если разозлить Роналду, то он бросает повязку и уходит с поля, а если во время выхода один на один сзади крикнуть ему что он красивый, то он остановится и повернëтся чтобы сказать спасибо
А ты спец по соблазнению мужиков
+3
-2
+1
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Domian
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий удален модератором
Он тебя закопал фактами.
Лаос и правда тянул Голландию, поставив левый штрафной на 11 добавленой минуте.
Где он откопал эти 11 минут тоже вопрос.
+3
-2
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ЭкспертДиванный
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Ага
И каземиро в барсетке Месси
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skxgpkt7xn
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Ну в матче с Реалом где ему разбили губу, помним на последних минутах 2-3, Марсело прав. Месси батька.
мой любимый матч из «классико»
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Виктор Петров
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Ответ GuruFutbola
Когда зол Месси, он это показывает на поле забивая голы Когда зол кринж, он избивает ребенка инвалида, кидается капитанской повязкой и пропускает тренировки
а ещё Кристинка в случае не попадания в пустые ворота пытается переписать гол соотечественника на себя (бруну) всячески размахивая ручонками доказывая что она кончиками волос коснулась мяча ...ю.
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Виктор Петров
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Ответ Кашшай Чакырович
Месси хозяин этого судейского мешка )) никто не делал 27+14 в классико это 41 голевое действие ! Самое смешное , что фанатики кубков кашшаи кричат: наш клуб выиграл 14 кубков кашшаи, он самый вяликий , так если Месси хозяин этого судейского мешка , получается он ещё более великий )
да Месси ях яростно натягивал
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Iamliam
Ответ JURAVLI
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Ай молодца.
Голландцы вообще нулевые были. Если бы не эти 10 добавленных минут и фартовый штрафной, про них бы никто не вспоминал даже.
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Виктор Петров
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Ответ Случайно заскочил
Говорят, если разозлить Роналду, то он бросает повязку и уходит с поля, а если во время выхода один на один сзади крикнуть ему что он красивый, то он остановится и повернëтся чтобы сказать спасибо
а ещё Кристинка в случае не попадания в пустые ворота пытается переписать гол соотечественника на себя (бруну) всячески размахивая ручонками доказывая что она кончиками волос коснулась мяча
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Xabi Alonso78
Ответ JURAVLI
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JURAVLI
Ответ Xabi Alonso78
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Xabi Alonso78
Ответ Marslan Akmataliev
По настоящему злого Месси мы увидели на ЧМ, в матче против голландцев
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Роман
Ответ JURAVLI
каземира - это личный пёс Лео. возил его как хотел. бразилец только фолом мог его остановить.
Как Месси личный пёс Баварии
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Blaumerc
Ответ skxgpkt7xn
мой любимый матч из «классико»
по накалу страстей, те матчи были чем-то необъяснимыми.
невероятные фолы, споры, супер голы, лучшие игроки, лучшие команды и лучшие тренеры тех времён.
о прокалывание глаз покойного (в те времена помощника Гвардиолы) Вилановы от Моуринью будут писать книги, а на спортсе через лет десять будут посты, а мы в старости лет будем читать, и базарить об этом с молодым поколением.
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Виктор Петров
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Рамос / Касильяс/ Марсело/ Бейл/ Зидан/ Беллингем/ считают Месси лучшим.. где поклонницы рояля что твердят что истеричка лучшая? или перечисленные не разбираются в футболе?
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Кашшай Чакырович
Месси хозяин этого судейского мешка )) никто не делал 27+14 в классико это 41 голевое действие ! Самое смешное , что фанатики кубков кашшаи кричат: наш клуб выиграл 14 кубков кашшаи, он самый вяликий , так если Месси хозяин этого судейского мешка , получается он ещё более великий )
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liverpool and barcelona fan
Можно пропустить эту новость, очередной одноклубник хвалит Месси... или нет?
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Мақсат Алдаш
Умно, месси тихий взрывун, уругвайским ж.. вным поменьше нарушать правила
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