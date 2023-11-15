Марсело о Месси: «Он не разговаривал во время игр. Лео нельзя провоцировать – иначе он разозлится, и с ним будет труднее справляться»
Марсело рассказал, почему старался не провоцировать Лионеля Месси на футбольном поле.
«Месси не разговаривал во время игр, и я старался не разговаривать с ним, потому что он был тихим.
Мы всегда говорили, что нам следует оставить все как есть, потому что если вы решите чинить ему препятствия, вы спровоцируете его, и тогда он разозлится, а если он разозлится, с ним будет труднее справляться», – сказал бывший защитник «Реала», играющий за «Флуминенсе», в подкасте Charla.
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Лаос и правда тянул Голландию, поставив левый штрафной на 11 добавленой минуте.
Где он откопал эти 11 минут тоже вопрос.
И каземиро в барсетке Месси
Голландцы вообще нулевые были. Если бы не эти 10 добавленных минут и фартовый штрафной, про них бы никто не вспоминал даже.
невероятные фолы, споры, супер голы, лучшие игроки, лучшие команды и лучшие тренеры тех времён.
о прокалывание глаз покойного (в те времена помощника Гвардиолы) Вилановы от Моуринью будут писать книги, а на спортсе через лет десять будут посты, а мы в старости лет будем читать, и базарить об этом с молодым поколением.