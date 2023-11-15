Марсело о Месси: «Он не разговаривал во время игр. Лео нельзя провоцировать – иначе он разозлится, и с ним будет труднее справляться»

Марсело рассказал, почему старался не провоцировать Лионеля Месси на футбольном поле.

«Месси не разговаривал во время игр, и я старался не разговаривать с ним, потому что он был тихим.

Мы всегда говорили, что нам следует оставить все как есть, потому что если вы решите чинить ему препятствия, вы спровоцируете его, и тогда он разозлится, а если он разозлится, с ним будет труднее справляться», – сказал бывший защитник «Реала», играющий за «Флуминенсе», в подкасте Charla.

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