Спортьелло пропустит матч с «Юве» из-за травмы. В воротах «Милана» сыграет 40-летний Миранте – он не выходил в старте с мая 2021-го

Теги Милан Ювентус Антонио Миранте серия А Италия травмы дисквалификации Майк Меньян Марко Спортьелло Футбол

Марко Спортьелло не сыграет с «Ювентусом» из-за травмы.

Как сообщает Sky Sport, у голкипера «Милана» выявлено повреждение икроножной мышцы. Спортьелло пропустит не менее 10 дней и не сможет принять участие в матче Серии А против «Ювентуса» в это воскресенье.

Поскольку основной вратарь «Милана» Майк Меньян пропустит матч из-за дисквалификации после удаления в матче с «Дженоа» (1:0), против «Ювентуса» в стартовом составе выйдет 40-летний Антонио Миранте.

Отметим, что последний раз Миранте начинал игру в стартовом составе в мае 2021 года, будучи игроком «Ромы» – тогда голкипер вышел на поле в полуфинальном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

С 2021 года Миранте провел на поле в официальных матчах лишь несколько минут, выйдя на замену в матче против «Вероны» в последнем туре прошлого сезона на 89-й минуте.

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18 комментариев

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S. A.
Жиру: «Ну да, ну да, пошёл я нафиг»
+47
0
+47
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GMeazza
Ответ Murad Mahmudov
Почему не Жиру?
Не хотят портить рекорд, у него сейчас 100% сухих матчей в карьере
+33
0
+33
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Murad Mahmudov
Почему не Жиру?
+16
0
+16
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Зверёк
Миранте неплохой вратарь,когда в кураже вообще топ
+6
0
+6
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majestic1980
С Жиру бесится этот Милан!
+4
-1
+3
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Edo Milanian
А если Миранте травмируется по ходу матча? Опять Жиру?)
+2
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Антонио Мартынов
Ответ Вадим Полищук
Учитывая отсутствие Кьезы и Влаховича, шансы уравнялись
Влах будет, Кьеза под вопросом
+2
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Вадим Полищук
Учитывая отсутствие Кьезы и Влаховича, шансы уравнялись
+1
0
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Антонио Мартынов
О Милану вечно везет с вратарями...Миранте кстати в Юве был, считался тогда очень перспективным.
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Knife707
Доннарумма?
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Заяцволк
Мой друг Николо говорит, что будет ставить на покер Мойзе Кина в этом матче, типа верняк ставка, ну хз, наверное стоит довериться профессионалам, пойду грузить хату
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rembrandao
Я считаю, Милану нужно создать прецедент и выпустить Жиру в ворота на целый матч. Пусть он и пропустит 10, но зато навсегда останется в истории.
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Гамаль Хайдаров
Ответ GMeazza
Не хотят портить рекорд, у него сейчас 100% сухих матчей в карьере
с футболом Алегри, этот рекорд будет сохранен
+2
-2
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OldRedWhite
Ответ Зверёк
Миранте неплохой вратарь,когда в кураже вообще топ
Проверим , проверим …
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Семён Жуйло
Ответ Edo Milanian
А если Миранте травмируется по ходу матча? Опять Жиру?)
Так сразу надо его. Он же уже себя проявил.
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