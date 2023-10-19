Спортьелло пропустит матч с «Юве» из-за травмы. В воротах «Милана» сыграет 40-летний Миранте – он не выходил в старте с мая 2021-го

Марко Спортьелло не сыграет с «Ювентусом» из-за травмы.

Как сообщает Sky Sport, у голкипера « » выявлено повреждение икроножной мышцы. Спортьелло пропустит не менее 10 дней и не сможет принять участие в матче Серии А против «Ювентуса» в это воскресенье.

Поскольку основной вратарь «Милана» пропустит матч из-за дисквалификации после удаления в матче с « » (1:0), против « » в стартовом составе выйдет 40-летний .

Отметим, что последний раз Миранте начинал игру в стартовом составе в мае 2021 года, будучи игроком «Ромы» – тогда голкипер вышел на поле в полуфинальном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

С 2021 года Миранте провел на поле в официальных матчах лишь несколько минут, выйдя на замену в матче против «Вероны» в последнем туре прошлого сезона на 89-й минуте.

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