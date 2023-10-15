Юсупов о последнем месте «Сочи»: «Боженька должен нам помочь – через работу, труд и какие‑то хорошие дела. До зимы точно будет турбулентность»

Теги премьер-лига Россия Артур Юсупов Матч ТВ Сочи религия Футбол

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов надеется, что высшие силы помогут клубу не вылететь.

После 11 туров клуб занимает 16‑е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 6 очками. 

«У нас многие говорят на каких‑то собраниях, мол, все, сейчас начнем выигрывать. Но я адекватно оцениваю ситуацию. Будет у нас еще турбулентность, до зимы точно.

Надо просто по максимуму до зимы брать очков. И уже с наступлением нового года, может быть, будут какие‑то коррективы.

Мы в не очень простой ситуации. Не буду просто так говорить, что мы сейчас начнем у всех выигрывать. Но через работу, труд и какие‑то хорошие дела боженька должен нам помочь», – сказал Юсупов

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2 комментария

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slipar
Ну, раз Боженька должен…
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Bring Me The Horizon
Ответ slipar
Ну, раз Боженька должен…
Мы сочинцы, с нами Богъ
0
0
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