Юсупов о последнем месте «Сочи»: «Боженька должен нам помочь – через работу, труд и какие‑то хорошие дела. До зимы точно будет турбулентность»
Хавбек «Сочи» Артур Юсупов надеется, что высшие силы помогут клубу не вылететь.
После 11 туров клуб занимает 16‑е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 6 очками.
«У нас многие говорят на каких‑то собраниях, мол, все, сейчас начнем выигрывать. Но я адекватно оцениваю ситуацию. Будет у нас еще турбулентность, до зимы точно.
Надо просто по максимуму до зимы брать очков. И уже с наступлением нового года, может быть, будут какие‑то коррективы.
Мы в не очень простой ситуации. Не буду просто так говорить, что мы сейчас начнем у всех выигрывать. Но через работу, труд и какие‑то хорошие дела боженька должен нам помочь», – сказал Юсупов.
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