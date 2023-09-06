Владелец «Велеса» подтвердил трансфер Кутепова. Защитник будет получать 300 тысяч рублей в месяц

Теги премьер-лига Россия трансферы Илья Кутепов Велес Р-Спорт Вторая лига А Футбол

В «Велесе» подтвердили подписание Ильи Кутепова.

Владелец московского клуба Евгений Шиленков сообщил, что 30-летний защитник подписал контракт.

«Кутепов сегодня подписал контракт с «Велесом». Срок контракта я не разглашаю. Мы надеемся, что Илья поможет команде.

У нас много молодых ребят в команде, для которых Илья может стать примером профессионального поведения как на поле, так и вне поля. Команде нужен был лидер, который будет вести игроков за собой. Мы очень рассчитываем на Илью», – сказал Шиленков.

Ранее сообщалось, что зарплата экс-футболиста «Спартака» в «Велесе» может составить 300 тысяч рублей в месяц. Команда выступает во Второй лиге.

Последним клубом Кутепова был «Торпедо», из которого игрок ушел в июне этого года после истечения срока контракта. Статистику игрока можно найти здесь

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53 комментария

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<CRISTIANO>
Помните сколько понтов было пару лет назад у Кутепова, что он чуть ли не лучший защитник Спартака и как не справедливо сидит на скамейке запасных?!
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Leon Betov
Ответ <~Inter~>
как быстро парень скатился
Он и не закатывался
+24
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+22
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gukmamop
Без Игнашевича- деньги на ветер
+19
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+19
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Фут.Боль
Ответ <~Inter~>
как быстро парень скатился
Почему скатился сразу?) Может это его реальный уровень, а не 2млн евро в год.
+20
-2
+18
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Xm.md
Ответ LaffyTaffy
3 тыс долларов зп… бедный Кутепов. В США обычный электрик больше получает
А у нас сколько электрик получает?
Причем тут вообще США
+15
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Фёдор Кузнецов
Кстати по мнению спортса лиги в которой он будет играть не существует
+15
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+14
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Roman
Ответ <CRISTIANO>
Помните сколько понтов было пару лет назад у Кутепова, что он чуть ли не лучший защитник Спартака и как не справедливо сидит на скамейке запасных?!
Лучший защитник Спартака в истории - это Кофрие. Сейчас разрывает лигу 1. И вот он реально незаслуженно сидел на скамейке запасных!
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Ярик01
Ответ Фут.Боль
Почему скатился сразу?) Может это его реальный уровень, а не 2млн евро в год.
А на чемпионате мира что тогда было?
Один из реальных героев
+9
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юра георгиевский
Ответ Evgeny Trifonov
реальная зарплата любого паспортиста рпл. хочешь больше? езжай в Гавр
В Гавр кого попало не берут. Что значит «езжай».
+11
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Evgeny Trifonov
реальная зарплата любого паспортиста рпл. хочешь больше? езжай в Гавр
+10
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romanisti89
сочувствую Велесу. Этот пижон только бегает в развалочку, с видом, мол, я на ЧМ играл, мне до лампочки
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Ilya Shilovskiy
Кутепов пошел веЛесом
+5
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Metrostadt11315
легенда чм
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redwhiteteam
Ответ gukmamop
Без Игнашевича- деньги на ветер
Именно, ему нужен ведущий защитник, который будет говорить - стой тут, подсказ постоянный и т.д . В чемпионском Спартаке был Таски/Боккети, в сборной Игнашевич.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ярик01
А на чемпионате мира что тогда было? Один из реальных героев
Кукольный театр, в роли кукловода - Игнашевич, который его буквально двигал по полю🤓
+5
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Архитектор Мендисабаль
Первый ЗМС в Велесе
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a2wai
Владелец Велеса явно пожалеет о собвственных словах, когда Илюха научит молодежь глупо привозить)
+2
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Teodrakis
Ответ <CRISTIANO>
Помните сколько понтов было пару лет назад у Кутепова, что он чуть ли не лучший защитник Спартака и как не справедливо сидит на скамейке запасных?!
Дык он и сейчас был бы лучшим защитником спартака
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SMART789
Ответ <CRISTIANO>
Помните сколько понтов было пару лет назад у Кутепова, что он чуть ли не лучший защитник Спартака и как не справедливо сидит на скамейке запасных?!
Намного смешнее, что вы ему платили 2,2 ляма еще пару лет назад просто за то, что он играл на чм

«зобастайл»
+3
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Кулёс
Думаешь - нифига. Велес Сарсфилд уже до РФ добрался....
Открываешь новость, а тут это...
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<~Inter~>
как быстро парень скатился
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Dark.Babysitter
Вот всем бы нашим футболистам такие зарплаты.
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Серый
300 тысяч во Вторлиге - это запредельно, конечно
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Stanislav Samoylov
Ответ Teodrakis
А когда маленькие сборные не пробиваются всякими Месси, это что тогда? Любой защитник может провести матч нормально, не ошибаясь. Речь идет буквально про 3 матча, против двух слабых африкосов и демотивированной Испании. Ну немного против Хорватии. Это что ли много? Защитники Марокко побольше показали, будучи тоже не прям звездами
Саудовская Аравия не африкосы, несмотря на высказывания Роналду)
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Spymeat
Удивительная карьера у человека!
В системе Спартака 10 лет, в сборной на ЧМ поиграл, а вспомнить про него совсем нечего! Абсолютно!
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