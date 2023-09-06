Владелец «Велеса» подтвердил трансфер Кутепова. Защитник будет получать 300 тысяч рублей в месяц
В «Велесе» подтвердили подписание Ильи Кутепова.
Владелец московского клуба Евгений Шиленков сообщил, что 30-летний защитник подписал контракт.
«Кутепов сегодня подписал контракт с «Велесом». Срок контракта я не разглашаю. Мы надеемся, что Илья поможет команде.
У нас много молодых ребят в команде, для которых Илья может стать примером профессионального поведения как на поле, так и вне поля. Команде нужен был лидер, который будет вести игроков за собой. Мы очень рассчитываем на Илью», – сказал Шиленков.
Ранее сообщалось, что зарплата экс-футболиста «Спартака» в «Велесе» может составить 300 тысяч рублей в месяц. Команда выступает во Второй лиге.
Последним клубом Кутепова был «Торпедо», из которого игрок ушел в июне этого года после истечения срока контракта. Статистику игрока можно найти здесь.
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