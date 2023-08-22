«Локомотив» продлил контракт с Карпукасом до 2027-го, с Морозовым – до 2026-го

Теги Локомотив премьер-лига Россия Евгений Морозов Артем Карпукас Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Артемом Карпукасом и Евгением Морозовым.

Новое соглашение с Карпукасом будет действовать до конца сезона-2026/27, с Морозовым – до конца сезона-2025/26.

Оба футболиста – воспитанники «Локо». Подробная статистика выступлений 21-летнего хавбека доступна здесь, а 22-летнего защитника – тут.

Фото: t.me/fclokomotiv/14249

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7 комментариев

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error505
Удачи ребятам! Карпукас сейчас основа центра поля, Морозов - будущее (надеюсь) центра обороны
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Арсений Хахатанов
Насчёт Морозова фиг знает, ему ещё надо себя раскрывать и показывать что он футболист, а не ходок с мячом. Всё таки основа главной команды это уже уровень. А вот Артём себя доказал и продолжает доказывать.
+11
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+9
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Чётко_как_чечётка
Новость про Пуска перекрывает результат всего сезона! Постоянный на 100%!! Каким бы он не был
+7
0
+7
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Roman
Несмотря на Пиняева, Дзюбу и Глушенкова я считаю, что Карпукас главный игрок Локо, самый важный и системообразующий, без него в центре поля дыра
+6
0
+6
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s_kapa
Ответ Roman
Несмотря на Пиняева, Дзюбу и Глушенкова я считаю, что Карпукас главный игрок Локо, самый важный и системообразующий, без него в центре поля дыра
Безусловно так. И конечно, он самый умный игрок Локо
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mishakmv96
Карпукас - важнейший игрок Локо, без него нет центра поля.
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Dmitry Orlov
Правильное решение, даже странно, почему только сейчас
- про продление контрактов Ракова, Никишина и Щетинина вроде давно уже объявили. Но те - на перспективу, а эти - уже готовые игроки основы.
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