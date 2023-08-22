«Локомотив» продлил контракт с Карпукасом до 2027-го, с Морозовым – до 2026-го

«Локомотив» продлил контракты с Артемом Карпукасом и Евгением Морозовым.

Новое соглашение с будет действовать до конца сезона-2026/27, с – до конца сезона-2025/26.

Оба футболиста – воспитанники « ». Подробная статистика выступлений 21-летнего хавбека доступна здесь, а 22-летнего защитника – тут.

Фото: t.me/fclokomotiv/14249

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