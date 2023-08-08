«Рома» хочет арендовать Сапату с правом выкупа. «Аталанта» предпочитает продать форварда

«Рома» интересуется нападающим «Аталанты» Дуваном Сапатой.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, « » видит в потенциальную замену травмированному Тэмми Абрахаму. Римляне рассматривают возможность аренды Сапаты с правом выкупа.

Отмечается, что « » предпочитает продать Сапату, однако возможность аренды также не исключена.

В Серии А-2022/23 Сапата провел 25 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. Подробная статистика 32-летнего колумбийца доступна здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER