«Рома» хочет арендовать Сапату с правом выкупа. «Аталанта» предпочитает продать форварда

Теги Рома Аталанта серия А Италия возможные трансферы Дуван Сапата Футбол

«Рома» интересуется нападающим «Аталанты» Дуваном Сапатой.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Рома» видит в Сапате потенциальную замену травмированному Тэмми Абрахаму. Римляне рассматривают возможность аренды Сапаты с правом выкупа.

Отмечается, что «Аталанта» предпочитает продать Сапату, однако возможность аренды также не исключена.

В Серии А-2022/23 Сапата провел 25 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. Подробная статистика 32-летнего колумбийца доступна здесь.

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4 комментария

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CONOR McGregor
вроде ахн нап, зачем продавать его
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пей
Могли года два назад его продать за 30-40 миллионов, потом он начал ломаться чаще чем конструктор лего и теперь не факт что хотя бы миллионов за десять получиться продать, тоже самое с Муриэлем.
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Ovsyankin
Ответ CONOR McGregor
вроде ахн нап, зачем продавать его
Скамака где играть будет? А так страта гениальная 0 долларов на трансферы, Дибала, наверное, в шоке
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CONOR McGregor
Ответ Ovsyankin
Скамака где играть будет? А так страта гениальная 0 долларов на трансферы, Дибала, наверное, в шоке
сКАМамака пусть на сКАМейке посидит)))
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