«Рома» хочет арендовать Сапату с правом выкупа. «Аталанта» предпочитает продать форварда
«Рома» интересуется нападающим «Аталанты» Дуваном Сапатой.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Рома» видит в Сапате потенциальную замену травмированному Тэмми Абрахаму. Римляне рассматривают возможность аренды Сапаты с правом выкупа.
Отмечается, что «Аталанта» предпочитает продать Сапату, однако возможность аренды также не исключена.
В Серии А-2022/23 Сапата провел 25 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. Подробная статистика 32-летнего колумбийца доступна здесь.
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