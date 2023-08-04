«Байер» продлил контракт с главным тренером Хаби Алонсо до 2026 года

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

«Байер» продлил контракт с главным тренером Хаби Алонсо до 2026 года.

41-летний испанский специалист возглавил клуб из Леверкузена в октябре прошлого года.

Под его руководством «Байер» дошел до полуфинала Лиги Европы и занял 6-е место в таблице Бундеслиги.

«Я очень благодарен «Байеру» за доверие. То, что мы разделяем одну идеологию и движемся в одном направлении, создает хорошую атмосферу в отношениях между мной и руководством.

Это очень хорошая основа для спокойной повседневной работы. Прошлый сезон я оцениваю положительно, но хочу достичь большего. Сейчас мы продолжаем работать над этим», – сказал Хаби Алонсо. 

«Хаби Алонсо стабилизировал и перестроил нашу команду на сложном этапе. 

Теперь мы хотим сделать следующие шаги в ее развитии уверенно, вместе и в правильном направлении», – сказал председатель комитета акционеров клуба Вернер Веннинг. 

Фото: сайт «Байера». 

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8 комментариев

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Хороший прогресс показывает команда под его руководством,нужно продолжать
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Ответ ddddan 2
похоже в реал не пойдет
Если позовут - пойдет. Так просто будет больше компенсация за его уход
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похоже в реал не пойдет
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Мудрое решение менеджмента Байера. В Реал, я думаю , пока рановато, но думаю Перес следит за ним и держит на карандаше
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Ответ Искуственный интеллект
Хороший прогресс показывает команда под его руководством,нужно продолжать
О каком прогрессе речь?Байер из одной из самых открытых и атакующих команд превратился в непойми что.
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Удачи, пусть все получится
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Сейчас начнётся самый сложный период. Планка поднята.
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