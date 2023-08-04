«Байер» продлил контракт с главным тренером Хаби Алонсо до 2026 года.

41-летний испанский специалист возглавил клуб из Леверкузена в октябре прошлого года.

Под его руководством « » дошел до полуфинала Лиги Европы и занял 6-е место в таблице Бундеслиги.

«Я очень благодарен «Байеру» за доверие. То, что мы разделяем одну идеологию и движемся в одном направлении, создает хорошую атмосферу в отношениях между мной и руководством.

Это очень хорошая основа для спокойной повседневной работы. Прошлый сезон я оцениваю положительно, но хочу достичь большего. Сейчас мы продолжаем работать над этим», – сказал Хаби Алонсо.

« стабилизировал и перестроил нашу команду на сложном этапе.

Теперь мы хотим сделать следующие шаги в ее развитии уверенно, вместе и в правильном направлении», – сказал председатель комитета акционеров клуба Вернер Веннинг.

Фото: сайт «Байера».

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