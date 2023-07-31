Очередной чемпионат страны по футболу только-только взял старт. О перспективах команд по одному сыгранному туру говорить сложно, в нем было несколько неожиданных результатов, но они не касались двух команд, о которых сейчас идет речь. Спартаковцы могли стать авторами одного из сюрпризов, но этому не дал состояться защитник Даниил Хлусевич, чьи два точных удара принесли победу команде. «Балтика» тоже не смогла сотворить сенсацию, но в матче против «Сочи» в гостях у нее было не так много шансов. Сейчас у нас вывеска, которая бы точно вызывала интригу во второй половине 1990-х годов. Противостояние этих команд в чем-то можно было назвать принципиальным, тем более что калининградцы выиграли у «Спартака» в самом первом официальном матче в 1996 году сразу после выхода из Первой лиги в Высшую.

Сейчас ситуация несколько похожая, тем более, что «Балтика» спустя долгие годы вновь поднялась в высший футбольный дивизион. Единственное отличие в том, что «Спартак» уже давно не является гегемоном российского футбола, но обыграть москвичей всегда престижно. Калининградцы наверняка отправятся в Москву в хорошем настроении, поскольку удалось одержать первую победу в сезоне в официальном матче в Кубке России. Можно сказать, что «Балтике» несколько не повезло с календарем, поскольку три из первых четырех матчей в чемпионате придется сыграть на выезде, но если удастся, хоть в одном из гостевых поединков набрать очки, это уже станет успехом для выходцев из первого дивизиона. Матч состоится на стадионе Открытие Арена, начало в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 3

Спартак

В этом сезоне все что происходит вокруг «Спартака» выглядит скромнее, чем в прошлом. Нет уже никакой речи о «брошенных перчатках» в отношении «Зенита», нет никаких прогнозов и победных реляций. Оно, может быть, и к лучшему. Когда от тебя особенно не ждут чего-то сверхъестественного, так всегда бывает спокойнее. Поскольку межсезонье в России короткое, всего полтора месяца, то в преддверии нового чемпионата в рамках подготовки к нему спартаковцы провели три матча. Сыграли вничью с земляками торпедовцами, уступили тольяттинскому «Акрону» и выиграли у бакинского «Нефтчи».

Как всегда, много внимания было приковано к трансферной кампании красно-белых. Здесь у них все в порядке, причем одного игрока пригласили из испанской Ла Лиги. Бельгийский полузащитник Тео Бонгонда был приобретен у «Кадиса» за семь миллионов евро. Более неожиданным стало подписание парагвайского полузащитника Хесуса Медины. Его выкупили у прямого конкурента ЦСКА за шесть миллионов евро. В этом смысле политика армейской команды вообще выглядит удивительной, но это отдельный разговор.

Сейчас у главного тренера спартаковцев Гильермо Абаскаля появился большой выбор игроков в полузащите. Из аренды вернулись еще порядка десяти футболистов, причем трансферная кампания на этом не закончена. В первом матче чемпионата нельзя сказать, что «Спартак» сильно впечатлил. Если бы не игра Хлусевича, то команда могла остаться с одним очком. В Кубке России в минувшую пятницу москвичи в гостях обыграли «Краснодар». Результаты последних пяти матчей «Спартака» перед вами.

Кубок России. 27.07.2023. «Краснодар» — «Спартак» — 1 : 2

— 1 : РПЛ. 23.07.2023, «Спартак» — «Оренбург» — 3 : 2

— «Оренбург» — : 2 Товарищеский. 18.07.2023, «Спартак» — «Нефтчи» — 2 : 0

— «Нефтчи» — : 0 Товарищеский. 08.07.2023, «Акрон» — «Спартак» — 2 : 0

— «Спартак» — : 0 Товарищеский. 05.07.2023, «Торпедо» — «Спартак» — 2 : 2

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Спартак» финишировал третьим, набрав 54 очка

Лучшим бомбардиром команды стал Квинси Промес, на его счету 20 забитых мячей

Нападающий Александр Соболев стал лидером среди ассистентов, он отдал партнерам по команде 8 результативных передач

Он же по итогам прошлого сезона самый недисциплинированный игрок команды — 9 предупреждений и 1 удаление

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Балтика

Клуб из Калининграда ведет отсчет своей истории с 1954 года. Подавляющее большинство этих лет команда провела в первом дивизиона сначала советского, а затем российского футбола. Звездный час «Балтики» случился в середине 1990-х годов минувшего столетия, когда команда под руководством Леонида Ткаченко сначала уверенно заняла первое место в Первой лиге российского футбола, а затем три года играла в высшем дивизионе и запомнилась не только своей атакующей игрой, но и заполненными до отказа трибунами. Футбол в Калининграде обожают, и несмотря на пресловутый Fun ID болельщики продолжат массово идти на стадион.

Первый домашний поединок «Балтики» состоится только в первой декаде августа, а для начала пришлось выдержать испытание выездным матчем в Сочи, затем случилась поездка в Самару на кубковый поединок с «Крыльями Советов». Если на юге дебютант сплоховал, то на берегах Волги провел отличный поединок и сумел выиграть. Причем победа оказалась волевой. Успехи балтийцев связаны с тренером Сергеем Игнашевичем. Складывается впечатление, что он, наконец, нашел свой клуб. К тому же в прошлом сезоне в качестве тренера-консультанта в команду вернулся тот самый Леонид Ткаченко, и все пазлы сложились.

Правда, в Футбольной национальной лиге не удалось занять первое место. На финише в очном поединке «Балтика» уступила на своем поле казанскому «Рубину» и оказалась второй. Обычно клубам, спустя долгое время вернувшимся в элитный дивизион бывает сложно, они вылетают обратно. Калининградцы постараются опровергнуть негативные ожидания. Перед вами результаты пяти последних матчей «Балтики».

Кубок России. 26.07.2023, «Крылья Советов» — «Балтика» — 2 : 3

— 2 : РПЛ. 23.07.2023, «Сочи» — «Балтика» — 2 : 0

— «Балтика» — : 0 Товарищеский. 15.07.2023, «Ислочь» — «Балтика» — 0 : 5

— 0 : Товарищеский. 06.07.2023, «Локомотив» — «Балтика» — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 02.07.2023, «Балтика» — «Шинник» — 0 : 1

Факты и цифры

В год своего дебюта в высшем дивизионе чемпионата России в 1996 году «Балтика» заняла 7 место, лучший результат команды на сегодняшний день

«Балтика» в минувшем сезоне ФНЛ заняла 2 место, команда, набрав 67 очков и показав лучшие атакующие действия — 56 забитых мячей

Лучшим бомбардиром команды стал Гедеон Гузина, на его счету 14 забитых мячей

Самый недисциплинированный в команде по итогам прошлого сезона Младен Кашчелан, на его счету 7 предупреждений и 1 удаление

Прогноз на матч Спартак — Балтика

Команды играли друг с другом всего семь раз, причем шесть матчей провели в рамках чемпионата в те самые 1990-е годы и один товарищеский матч в 2022 году. Победа «Балтики» в 1996 году так и остается единственной для команды над «Спартаком».

Победы «Спартака» — 3

Победы «Балтики» — 1

Ничьи — 3

Самая крупная победа «Спартака» — 4 : 1, 3 : 0

Победа «Балтики» — 1 : 0

В последней на сегодняшней день товарищеской игре спартаковцы вели со счетом 3 : 0 уже в первом тайме, но во втором калининградцы сумели забить два ответных мяча. Однако понятно, что предстоящая игра будет совсем иного уровня и накала. Представляем результаты пяти последних матчей соперников между собой.

Товарищеский. 29.06.2022, «Спартак» — «Балтика» — 3 : 2

— «Балтика» — : 2 Высший дивизион. 30.08.1998, «Балтика» — «Спартак» — 1 : 1

Высший дивизион. 08.07.1998, «Спартак» — «Балтика» — 3 : 0

— «Балтика» — : 0 Высшая лига. 13.09.1997, «Спартак» — «Балтика» — 4 : 1

— «Балтика» — : 1 Высшая лига. 17.05.1997, «Балтика» — «Спартак» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Спартак — Балтика

Один из лидеров российского чемпионата встречается с командой, которая не играла в высшем дивизионе 25 лет. При всем уважении к «Балтике» ей очень сложно будет противостоять гостям. Букмекеры считают, что преимущество хозяев будет довольно солидным. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Спартака» — 1,46

Ничья — 5,02

Победа «Балтика» — 6,29

Предстоящий матч не станет встречей Голиафа с Давидом, но «Спартак» все-таки должен побеждать. Безоговорочного преимущества в счете ждать не стоит, но хозяева выиграют., причем встреча обещает быть результативной.

Где смотреть матч Спартак – Балтика

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