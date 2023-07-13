Виталий Кафанов: «В СССР был Яшин, потом Дасаев, третья такая фигура — Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы»
Виталий Кафанов поставил Игоря Акинфеева в один ряд с Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.
— Вы работали почти со всеми ведущими вратарями страны. Кто для вас Акинфеев?
— Объясню в сравнении. В Советском Союзе и в России было много отличных вратарей. Но был Лев Яшин. Лучший голкипер мира.
Потом — Ринат Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — Игорь Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы, — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.
Только что культовостью карьеры. Характеры у обоих на запредельном уровне, но где играл босс и где Игорь на клубном уровне?
Окей, преданность. Мог наверное Игорь попробовать себя в клубах уровня Порту/Бенфика.
Дальше тупо техника. Акинфеев всю карьеру при ударе из пределов вратарской делает разножку и по факту отворачивается от мяча телом. Миллион косяков в важных матчах (Корея, Мексика это просто Кариус!).
Бесспорно Игорь крутой вратарь, но про остальных, кто точно не хуже, а по сумме беспристрастного оценивания фактов и вовсе лучше все просто забывают.