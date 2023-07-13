Виталий Кафанов: «В СССР был Яшин, потом Дасаев, третья такая фигура — Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лев Яшин Ринат Дасаев Виталий Кафанов Футбол

Виталий Кафанов поставил Игоря Акинфеева в один ряд с Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

— Вы работали почти со всеми ведущими вратарями страны. Кто для вас Акинфеев?

— Объясню в сравнении. В Советском Союзе и в России было много отличных вратарей. Но был Лев Яшин. Лучший голкипер мира.

Потом — Ринат Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — Игорь Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы, — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

14 комментариев

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Алексей Ненахов
На фоне остальных вратарей да , Игорь самый стабильный , у Д’Артаньяна из Краснодара , много глупых привозов
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Филимонов и Овчинников тоже были глыбы. Хоть Филимонова и быстро скосила ошибка против Украины. Как и Нигматуллин кстати, был очень сильным вратарем на пике.
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Andrey Yaroslavtsev
Стабилитрон.
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Данила Вишневский
Вообще не понимаю чем Акинфеев сильнее Овичинникова?
Только что культовостью карьеры. Характеры у обоих на запредельном уровне, но где играл босс и где Игорь на клубном уровне?
Окей, преданность. Мог наверное Игорь попробовать себя в клубах уровня Порту/Бенфика.
Дальше тупо техника. Акинфеев всю карьеру при ударе из пределов вратарской делает разножку и по факту отворачивается от мяча телом. Миллион косяков в важных матчах (Корея, Мексика это просто Кариус!).

Бесспорно Игорь крутой вратарь, но про остальных, кто точно не хуже, а по сумме беспристрастного оценивания фактов и вовсе лучше все просто забывают.
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Maxximus
Ответ dr. cage
Полевой командир Черчесов: "Во-первых, я тебя приветствую.."
Самозванец 😂
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0mertas626
Ответ Wayne Gretzky 99
Он Станислав, если что.
ещё и Саламыч
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Wayne Gretzky 99
Ответ dr. cage
Полевой командир Черчесов: "Во-первых, я тебя приветствую.."
Ты пять раз коммент поменял. Ну, ты тупой.
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Wayne Gretzky 99
Ответ 0mertas626
ещё и Саламыч
Этот дурачок его Владиславом обозвал. Потом редактировал усиленно.
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Андрей Федоров
Ответ Cruel Snake
Игоря, что признавали лучшим голкипером мира? Особенно когда увидели его потрясающию статистику в ЛЧ
Мудрика же невероятно талантливым считают даже без ЛЧ. Разницу улавливаешь ?
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ESF
Ответ Андрей Федоров
Мудрика же невероятно талантливым считают даже без ЛЧ. Разницу улавливаешь ?
С мудриком, как и со всей украиной, это игра в поддавки. Утешительные призы не более того.
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