Виталий Кафанов поставил Игоря Акинфеева в один ряд с Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

— Вы работали почти со всеми ведущими вратарями страны. Кто для вас Акинфеев?

— Объясню в сравнении. В Советском Союзе и в России было много отличных вратарей. Но был . Лучший голкипер мира.

Потом — , которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — . Лучшие вратари нашей школы, — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.