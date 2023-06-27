Камавинга продлит контракт с «Реалом» до 2028 года с существенным повышением зарплаты. Отступные – миллиард евро

Эдуардо Камавинга подпишет новое соглашение с «Реалом».

20-летний полузащитник дал согласие на продление контракта с мадридским клубом до 2028 года.

Новый договор включает в себя существенное повышение заработной платы футболиста. Отступные в соглашении француза составят миллиард евро.

Детали такого контракта прорабатывались в течение всего сезона, а все договоренности были достигнуты недавно.

перешел в « » из «Ренна» в 2021 году за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел 37 матчей за мадридцев в . Его статистика – здесь.