Камавинга продлит контракт с «Реалом» до 2028 года с существенным повышением зарплаты. Отступные – миллиард евро
Эдуардо Камавинга подпишет новое соглашение с «Реалом».
20-летний полузащитник дал согласие на продление контракта с мадридским клубом до 2028 года.
Новый договор включает в себя существенное повышение заработной платы футболиста. Отступные в соглашении француза составят миллиард евро.
Детали такого контракта прорабатывались в течение всего сезона, а все договоренности были достигнуты недавно.
Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне футболист провел 37 матчей за мадридцев в Ла Лиге. Его статистика – здесь.
Это того Месси, который дубль положил?)))
А ты пишешь СХАВАЛ, и сливочные хором плюсуют, даже если то что ты написал полная чушь.