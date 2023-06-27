Камавинга продлит контракт с «Реалом» до 2028 года с существенным повышением зарплаты. Отступные – миллиард евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга деньги Футбол

Эдуардо Камавинга подпишет новое соглашение с «Реалом».

20-летний полузащитник дал согласие на продление контракта с мадридским клубом до 2028 года.

Новый договор включает в себя существенное повышение заработной платы футболиста. Отступные в соглашении француза составят миллиард евро.

Детали такого контракта прорабатывались в течение всего сезона, а все договоренности были достигнуты недавно.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел 37 матчей за мадридцев в Ла Лиге. Его статистика – здесь.

30 комментариев

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Второй эксперт
Ну, теперь саудиты смогут вести предметный разговор!
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Билли Херрингтон
Ответ Burel
помню, перед ответкой с Сити был вселенский пиар этой камавинги 😂
Человек в 20 лет уже успел сыграть в финале ЧМ и схавать там Месси, выиграть ЛЧ и все остальные клубные трофеи, будучи не последним игроком по важности, а его оказывается пиарят, то ли дело дуболом Гави
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i love it
Ответ Burel
помню, перед ответкой с Сити был вселенский пиар этой камавинги 😂
какой пиар он реально заслуживал своей похвалы)
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войд
Камавинга топ,надеюсь в следующем сезоне выйдет на имбический уровень)
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Bazilic
Ответ Билли Херрингтон
Человек в 20 лет уже успел сыграть в финале ЧМ и схавать там Месси, выиграть ЛЧ и все остальные клубные трофеи, будучи не последним игроком по важности, а его оказывается пиарят, то ли дело дуболом Гави
«Схавать Месси»
Это того Месси, который дубль положил?)))
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Михо
В 20 лет игрок основы Реала, заслужил продление и повышение, смог закрывать позицию левого защитника при необходимости, мне казалось Чуамени будет посильнее, но пока Камавинга выигрывает)
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Ответ Второй эксперт
Ну, теперь саудиты смогут вести предметный разговор!
у них как оказывается лимит есть на топ игроков можно купить 4,самый главный( в основном нападающие как Бензема)можно за бесконечно взять,а 3-х можно не выше чем 800 так что не смогут купить 🤣
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Blaumerc
Ответ Билли Херрингтон
Человек в 20 лет уже успел сыграть в финале ЧМ и схавать там Месси, выиграть ЛЧ и все остальные клубные трофеи, будучи не последним игроком по важности, а его оказывается пиарят, то ли дело дуболом Гави
Камавинга в финале не было видно вообще, Месси 2 гола + разогнал атаку с центра поля, в моменте с голом Ди Марии. По всем статистическим показателям и игровым эпизодами Месси не заметил Камавингу.
А ты пишешь СХАВАЛ, и сливочные хором плюсуют, даже если то что ты написал полная чушь.
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Гамарджоба Генацвале
Лярд евро!!! Можно целый год содержать личную армию.
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JENNINGS
Отличная новость! Настоящее и будущее «Реала»! Настоящий бриллиант клуба! Успехов Эдуардо!
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Burel
Ответ Билли Херрингтон
Человек в 20 лет уже успел сыграть в финале ЧМ и схавать там Месси, выиграть ЛЧ и все остальные клубные трофеи, будучи не последним игроком по важности, а его оказывается пиарят, то ли дело дуболом Гави
какую ЛЧ ? сколько он там минут сыграл.. иди проверь, коренной мадридист
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Лярд евро!!! Можно целый год содержать личную армию.
пусть псж его купит чтоб реал смог купит черепаху🤣)
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хорошая новость в прошлом сезоне у него супер прорыв был)
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Vincxkttk
Круто). Нравится его игра).
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Temp LC
Ответ Burel
какую ЛЧ ? сколько он там минут сыграл.. иди проверь, коренной мадридист
сыграл не много, но за то как эффективно, без него Мадрид не прошëл бы сити в том году. Он добавляет игре Реала скорости и безбашенности
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Nogoi89
Ответ Билли Херрингтон
Человек в 20 лет уже успел сыграть в финале ЧМ и схавать там Месси, выиграть ЛЧ и все остальные клубные трофеи, будучи не последним игроком по важности, а его оказывается пиарят, то ли дело дуболом Гави
Нормально схавал))) А, как так схавал, что Месси голы назабивал? Но, вообще, Камавинга это будущий топ.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ i love it
пусть псж его купит чтоб реал смог купит черепаху🤣)
Реал и без этого подпишет Мбаппе.
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