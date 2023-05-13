Карасев будет судить матч «Краснодар» – «Урал» в финале Пути регионов Кубка России

Назначены арбитры на матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России..

Игру между « » и « » обслужит .

Ассистенты – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Роман Усачев.

Матч состоится 17 мая в Краснодаре, начало – в 19:30 по московскому времени.

Победитель этой игры встретится с ЦСКА в финале Кубка России.