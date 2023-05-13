Карасев будет судить матч «Краснодар» – «Урал» в финале Пути регионов Кубка России

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Сергей Карасев Краснодар видеоповторы Футбол

Назначены арбитры на матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России..

Игру между «Краснодаром» и «Уралом» обслужит Сергей Карасев.

Ассистенты – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Роман Усачев.

Матч состоится 17 мая в Краснодаре, начало – в 19:30 по московскому времени.

Победитель этой игры встретится с ЦСКА в финале Кубка России.

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2 комментария

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Фут.Боль
Не финал, а предфинал.
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Злодей Спб
Урал такой: "Господи, да когда уже это всё закончится".
В этом сезоне из-за Кубка огромная нагрузка на команду.
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