Карасев будет судить матч «Краснодар» – «Урал» в финале Пути регионов Кубка России
Назначены арбитры на матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России..
Игру между «Краснодаром» и «Уралом» обслужит Сергей Карасев.
Ассистенты – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Роман Усачев.
Матч состоится 17 мая в Краснодаре, начало – в 19:30 по московскому времени.
Победитель этой игры встретится с ЦСКА в финале Кубка России.
В этом сезоне из-за Кубка огромная нагрузка на команду.