Валерий Непомнящий: «Я против, чтобы проявившие себя футболисты уезжали. Отечественные специалисты должны быть более востребованы у нас в стране»

Валерий Непомнящий ответил на вопросе о победе Станислава Черчесова в чемпионате Венгрии.

Российский специалист выиграл чемпионский титул, возглавляя «Ференцварош».

– Можно ли после этого сезона утверждать, что Черчесов – лучший тренер России?

– Я не понимаю, каким образом можно оценить его лучшим в России, если он не работает в России. Вопросов нет – он очень хороший тренер.

Но называть его лучшим по тому, что он выиграл чемпионат Венгрии, некорректно по отношению к другим тренерам.

– Вячеслав Колосков сказал, что хочет возвращения Черчесова в Россию. А вы хотите этого?

– Конечно. Я против того, чтобы наши футболисты, кто хорошо себя проявляет, уезжали за рубеж.

Мне досадно, что мы не можем наслаждаться их игрой в наших турнирах.

И то же самое касается тренеров. Отечественные специалисты должны быть более востребованы у нас в стране.

– Может ли Черчесов работать в топ-5 лигах?

– Этот вопрос не ко мне. Я никогда не понимал, по каким критериям работодатели отбирают тренера на должность, – сказал бывший главный тренер «Томи».