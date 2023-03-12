Терзич о 2:2 с «Шальке»: «Боруссия» упустила победу, создав много голевых моментов»

оценил ничью дортмундской «Боруссии» с « » (2:2) в Бундеслиге.

«Мы говорили перед матчем, что есть два сценария. Либо мы позволим «Шальке» навязать нам эмоциональную и страстную игру, и тогда будет сложно. Либо мы сохраним хладнокровие и постараемся победить, сыграв в футбол.

В первом тайме мы так и делали, было много хороших отрезков – мы контролировали мяч и доминировали над соперником. Мы создали много явных голевых моментов.

Но во втором тайме у нас перестало получаться, и началось безумие – то, чего «Шальке» и хотел. В итоге мы упустили победу и возвращаемся домой с ничьей», – сказал главный тренер « ».

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