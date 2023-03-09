Джейми Каррагер: «МЮ» – единственный клуб, куда может перейти Кейн. Но заплатят ли они 100 млн фунтов за игрока, которому почти 30 лет?»
Джейми Каррагер объяснил, почему Харри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, что единственный клуб, в который может перейти Кейн, – это «Манчестер Юнайтед». И я не хочу видеть его в «Манчестер Юнайтед» по понятным причинам.
Что касается варианта с «Баварией», то Кейн захочет побить рекорд АПЛ по голам. Если он останется в лиге до конца карьеры, то станет лучшим бомбардиром АПЛ.
Это не самое важное, но особенное достижение. Если он собирается остаться в Англии, единственная большая команда, которой нужен центральный нападающий, – это «Манчестер Юнайтед».
Но заплатят ли они 100 миллионов фунтов за игрока, которому почти 30 лет? Если он не уйдет этим летом, то останется в «Тоттенхэме» до конца карьеры», – заявил бывший футболист «Ливерпуля».
Поиграет в топ клубе года 3-4 и выйдет славная карьера .