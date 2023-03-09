Джейми Каррагер: «МЮ» – единственный клуб, куда может перейти Кейн. Но заплатят ли они 100 млн фунтов за игрока, которому почти 30 лет?»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Джейми Каррагер объяснил, почему Харри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что единственный клуб, в который может перейти Кейн, – это «Манчестер Юнайтед». И я не хочу видеть его в «Манчестер Юнайтед» по понятным причинам.

Что касается варианта с «Баварией», то Кейн захочет побить рекорд АПЛ по голам. Если он останется в лиге до конца карьеры, то станет лучшим бомбардиром АПЛ.

Это не самое важное, но особенное достижение. Если он собирается остаться в Англии, единственная большая команда, которой нужен центральный нападающий, – это «Манчестер Юнайтед».

Но заплатят ли они 100 миллионов фунтов за игрока, которому почти 30 лет? Если он не уйдет этим летом, то останется в «Тоттенхэме» до конца карьеры», – заявил бывший футболист «Ливерпуля».

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9 комментариев

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kostjagin1
Считаю что для МЮ то идеальный трансфер, и объясню почему. Кейн звезда сделавшая себя самого, не обладая большим талантом, но имея огромное трудолюбие он смог вырости в игрока с Большой буквы, имея в обойме такого игрока , никакой Рашфорд не будет три года маятся дурью, да и сам Кейн как истый англик будет пылить на достойном уровне ещё года 4 минимум.
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Пакаев
Ответ Zlatan Ibra
да нафиг он уже нужен за 100 лямов в 30 лет. МЮ, конечно, может себе позволить такие траты, потому что (!) сам зарабатывает столько денег, что не снилось многим. И МЮ не покупает игроков на перепродажу, то есть не зарабатывает особо на трансферах. Но за 100 лямов надо брать молодого супер таланта, а не Кейна.
Гонсалу Рамуша или Виктора Осимхена
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NastyNay
Нет конечно, лучше взять молодого игрока за эти деньги типа Санчо или Антони. Это ведь 100% варик что заиграет, раз молодой)
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Gorbunov Ivan
а объясните мне пожалуйста почему Кейн является таким дорогоим футболистом уже довольно много сезонов
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Zlatan Ibra
да нафиг он уже нужен за 100 лямов в 30 лет. МЮ, конечно, может себе позволить такие траты, потому что (!) сам зарабатывает столько денег, что не снилось многим. И МЮ не покупает игроков на перепродажу, то есть не зарабатывает особо на трансферах. Но за 100 лямов надо брать молодого супер таланта, а не Кейна.
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Трент 66
Они за бегунка, который в Нидерландах ничего не показал 100 млн. отвалили, 100 лямов за Кейна, который еще года 3 может играть, куда более логично.
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Black Phoenix
Кейна из такого донного ТТХ уже вряд ли подпишут в серьёзный клуб. Ему надо было переходить лет 6-8 назад, и использовать Тоттенхэм как трамплин в более именитый клуб, а не засиживаться до седых мудей у шпор.
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Abu Ibrahim
Через год у него закончится контракт . В 31 год уйдёт в топ клуб . МЮ, Челси,МС (если вдруг Холанд уйдёт ) спокойно потянут его хотелки , Арсенал и Ливерпуль скорее всего не захотят тратиться . Возможно на бесплатного Кейна подсуетятся Барса и РМ .
Поиграет в топ клубе года 3-4 и выйдет славная карьера .
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WelcomeBackPURE
100 млн за него платить не будут
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