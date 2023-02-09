Умер отец Маркоса Алонсо. Он воспитанник «Реала», играл за «Барсу» и «Атлетико»
Умер бывший нападающий «Атлетико» и «Барселоны» Маркос Алонсо Пенья.
Отец защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо долгое время боролся с раком. Он скончался в четверг, 9 февраля, в возрасте 63 лет.
Маркос Алонсо Пенья – сын обладателя 5 Кубков европейских чемпионов в составе «Реала» Маркоса Алонсо Имаса (также известен как Маркитос).
Пенья, будучи воспитанником мадридского «Реала», он выступал за «Атлетико» и «Барселону», а также является серебряным призером Евро-1984 в составе сборной Испании.
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А отцу,царствия небесного!