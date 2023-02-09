Умер отец Маркоса Алонсо. Он воспитанник «Реала», играл за «Барсу» и «Атлетико»

Умер бывший нападающий « » и «Барселоны» Маркос Алонсо Пенья.

Отец защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо долгое время боролся с раком. Он скончался в четверг, 9 февраля, в возрасте 63 лет.

Маркос Алонсо Пенья – сын обладателя 5 Кубков европейских чемпионов в составе «Реала» Маркоса Алонсо Имаса (также известен как Маркитос).

Пенья, будучи воспитанником мадридского « », он выступал за «Атлетико» и «Барселону», а также является серебряным призером Евро-1984 в составе сборной .

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!