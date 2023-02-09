Умер отец Маркоса Алонсо. Он воспитанник «Реала», играл за «Барсу» и «Атлетико»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Маркос Алонсо Футбол

Умер бывший нападающий «Атлетико» и «Барселоны» Маркос Алонсо Пенья.

Отец защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо долгое время боролся с раком. Он скончался в четверг, 9 февраля, в возрасте 63 лет.

Маркос Алонсо Пенья – сын обладателя 5 Кубков европейских чемпионов в составе «Реала» Маркоса Алонсо Имаса (также известен как Маркитос).

Пенья, будучи воспитанником мадридского «Реала», он выступал за «Атлетико» и «Барселону», а также является серебряным призером Евро-1984 в составе сборной Испании.

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10 комментариев

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Вячеслав Новиков
Мои соболезнования
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Ramil Usmanov
Соболезнования семье.
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Совесть Черданцева
Соболезнования Маркосу
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mutnyy
Ответ DolJun
соболезнования сильнейшему левому защитнику в истории барсы
Тебя всегда минусуют, и откуда у тебя столько рейтинга😂🤦🏻‍♂️
+2
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инок
Хороший был игрок... Светлая память ему.
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Andria Managadze
Ответ DolJun
соболезнования сильнейшему левому защитнику в истории барсы
для Челси будет всегда хорошым игроком
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DolJun
соболезнования сильнейшему левому защитнику в истории барсы
+2
-10
-8
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MK
Соболезную Маркосу Алонсу
+10
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Экселлент
Маркосу, сил и терпения.
А отцу,царствия небесного!
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OliNero
Земля пухом 😔
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