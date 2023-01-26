Картинки с Гитлером в форме «Ромы» расклеили в Риме перед Днем памяти жертв Холокоста. Мэр осудил их авторов
Наклейки с Адольфом Гитлером в форме «Ромы» появились на улицах столицы Италии.
Как передает Repubblica, изображения прямоугольной формы были расклеены в нескольких районах Рима на уличных знаках, ставнях магазинов и других объектах.
«Наклейки с Гитлером в форме «Ромы», появившиеся сегодня в городе, это настоящий позор, недопустимое уродство, которое проявилось всего за несколько дней до Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января – прим. Sports.ru).
Мы приняли меры для немедленного удаления наклеек. Позор авторам», – написал мэр Рима Роберто Гуальтьери.
Изображение: roma.repubblica.it
Как можно соотнести сидевших в 37 в ссср и сейчас в сша? Принцип историзма, не, не слышали. И да, режим сталина лучше характеризовать не сидевшими, а погибшими (расстрелы, при конвоировании, в лагерях, от голода), там цифры куда печальнее.
Что касается приведенных «цифр», то видимо вас так и тянет читать бредни, потому как даже «либеральные» источники дают оценку в несколько раз меньше.
Великолепный оборот. Просто восхитительный. Вкупе с темой про историю СССР выдает в тебе рядовогл сотрудника ципсо. Тебя раскрыли, не получишь свои гривны, придется этот месяц питаться землей :)
даже в 37 в СССР сидело (на душу населения) меньше чем сейчас в США.
Сталин чистил национал-предателей, коих сейчас не решается тронуть Путин.
Представьте сейчас ВВ посадит все вороватое чиновничество, ментов и компрадорскую буржуазию.
А ведь они заслужили.
Ну и при Сталине численность населения страны(кроме войны) постоянно росла. Если поверить в "либеральные" бредни, то Сталин уничтожил 60-100 млн , да еще война унесла под 50, а до этого гражданская под 20 млн ... не сходятся там цифры.
Я вырос (так меня научили в детстве), что Сталин страшный людоед и демон. Заинтересовался этой темой и лет 10 мучительно переосмысливал новые данные.
Взрыв мозга.
Сталин один из величайших людей планеты всех времен и народов.
Но ты можешь все изменить. Начни читать книги, знакомиться с историей, слушать различные точки зрения. Потихоньку мозг начнет развиваться и со временем ты приблизишься к человеку. Верю что у тебя получится!