Картинки с Гитлером в форме «Ромы» расклеили в Риме перед Днем памяти жертв Холокоста. Мэр осудил их авторов

Теги Рома серия А Италия происшествия Политика Футбол

Наклейки с Адольфом Гитлером в форме «Ромы» появились на улицах столицы Италии.

Как передает Repubblica, изображения прямоугольной формы были расклеены в нескольких районах Рима на уличных знаках, ставнях магазинов и других объектах.

«Наклейки с Гитлером в форме «Ромы», появившиеся сегодня в городе, это настоящий позор, недопустимое уродство, которое проявилось всего за несколько дней до Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января – прим. Sports.ru).

Мы приняли меры для немедленного удаления наклеек. Позор авторам», – написал мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Изображение: roma.repubblica.it

Самый доступный гид по фашизму в итальянском футболе

81 комментарий

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Kuznets 09
Ответ Лысыйй сый
Тогда картинка со Сталиным, это картинка с победителем, а с Гитлером - символ самоубийства. Евреи так и не простили немцам холокост. Мне один раввин разгонял Сейчас , когда немцы заканчивают выплаты Израилю, население этой страны будет размешано с арабами и неграми в пропорции 1 к 1 и германский вопрос будет решен окончательно. В дальнейшем процент германской крови будет только уменьшатся.
Я тебе проще объясню...Сталин-Гитлер,Бэтмен-Джокер,огонь-вода,лето-зима.Уловил? И численность немецкой нации меня мало волнует,как и процент германской крови.
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Kuznets 09
Ответ Skepta
А какая разница?
Для тебя никакой,не филосовствуй)
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Tigran Voskanyan
Ответ Виталий Желтоусов
Фашизм в любом проявлении остаётся фашизмом. Европа стала забывать об этом.
Да ты что? А в России не забыли? М? Или в России не считается?
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Tigran Voskanyan
Ответ Лысыйй сый
Сталин (как кто к нему не относится) - победитель. Гитлер, как и Наполеон - лузеры.
Перед поражением Наполеон всю Европу на колени поставил.
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ebazavr
Ответ Лысыйй сый
Вы зачем на Сталина напраслину наводите. даже в 37 в СССР сидело (на душу населения) меньше чем сейчас в США. Сталин чистил национал-предателей, коих сейчас не решается тронуть Путин. Представьте сейчас ВВ посадит все вороватое чиновничество, ментов и компрадорскую буржуазию. А ведь они заслужили. Ну и при Сталине численность населения страны(кроме войны) постоянно росла. Если поверить в "либеральные" бредни, то Сталин уничтожил 60-100 млн , да еще война унесла под 50, а до этого гражданская под 20 млн ... не сходятся там цифры. Я вырос (так меня научили в детстве), что Сталин страшный людоед и демон. Заинтересовался этой темой и лет 10 мучительно переосмысливал новые данные. Взрыв мозга. Сталин один из величайших людей планеты всех времен и народов.
10 лет мучительных переосмыслений) такой лютой шизы давненько не читал.
Как можно соотнести сидевших в 37 в ссср и сейчас в сша? Принцип историзма, не, не слышали. И да, режим сталина лучше характеризовать не сидевшими, а погибшими (расстрелы, при конвоировании, в лагерях, от голода), там цифры куда печальнее.
Что касается приведенных «цифр», то видимо вас так и тянет читать бредни, потому как даже «либеральные» источники дают оценку в несколько раз меньше.
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Romeo Yankovich
Ответ crazy_elky
«Глядя на тебя, … то» Великолепный оборот. Просто восхитительный. Вкупе с темой про историю СССР выдает в тебе рядовогл сотрудника ципсо. Тебя раскрыли, не получишь свои гривны, придется этот месяц питаться землей :)
Ты хоть знаешь, что такое "земля"? Видел её?? Смог для этого зад оторвать от дивана, 🤡?? Все вы только языками трепаться умеете и чужой кровью "величие" России создавать. А сам для страны палец о палец не ударил, балда
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crazy_elky
Ответ Romeo Yankovich
Глядя на тебя, жалкое подобие "интеллектуала", то складывается впечатление, что за свою жизнь ты прочёл две книги. Первая: история СССР выпущенная провластным изданием. Вторая: конспект Йозефа. Всё. И ещё такое жалкое подобие будет говорить о существовании.... Хахах. Смешон
«Глядя на тебя, … то»
Великолепный оборот. Просто восхитительный. Вкупе с темой про историю СССР выдает в тебе рядовогл сотрудника ципсо. Тебя раскрыли, не получишь свои гривны, придется этот месяц питаться землей :)
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Mbest77
Ответ Иван Рыбаков
Будет не удивительно, если это сделали фанаты Лацио.
Ну странно… фанаты Лацио как бы скорее фанаты адика… надевать на него форму соперника не логично
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Romeo Yankovich
Ответ crazy_elky
Ну вообще нет, не языком на диване. Но ты вряд ли поймешь, потому что ты биоробот и у тебя одна функция - хейта конкретной позиции. Мне жаль тебя, ведь твое существование даже жизнью назвать нельзя. Но ты можешь все изменить. Начни читать книги, знакомиться с историей, слушать различные точки зрения. Потихоньку мозг начнет развиваться и со временем ты приблизишься к человеку. Верю что у тебя получится!
Глядя на тебя, жалкое подобие "интеллектуала", то складывается впечатление, что за свою жизнь ты прочёл две книги. Первая: история СССР выпущенная провластным изданием. Вторая: конспект Йозефа. Всё. И ещё такое жалкое подобие будет говорить о существовании.... Хахах. Смешон
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Alek88
новая спецоперация намечается
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Красная стрела
Ну, старый фюрер не актуален. С зелей бы сделали. 😁
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Mancar Camoran 2.0
Пыне не показывайте, а то сейчас очередная дефекация произойдет.
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Lo Zio
Ответ Andrew Wryneck
Интересно, почему не муссолини?
Все просто, за Рому болеет еврейская диаспора, поэтому, Лациале троллят Романистов
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Lo Zio
Ответ Виталий Желтоусов
Фашизм в любом проявлении остаётся фашизмом. Европа стала забывать об этом.
Между фашизмом и социал-национализмом огромная разница.
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Lo Zio
Ответ Виталий Желтоусов
Фашизм в любом проявлении остаётся фашизмом. Европа стала забывать об этом.
Между фашизмом и социал-национализмом огромная разница.
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Лысыйй сый
Ответ Эрик Оганезов
Сталин, как и Гитлер и Наполеон убийцы, которые унесли жизни кучу людей, при чем первые двое самыми жесткими способами
Вы зачем на Сталина напраслину наводите.
даже в 37 в СССР сидело (на душу населения) меньше чем сейчас в США.
Сталин чистил национал-предателей, коих сейчас не решается тронуть Путин.
Представьте сейчас ВВ посадит все вороватое чиновничество, ментов и компрадорскую буржуазию.
А ведь они заслужили.

Ну и при Сталине численность населения страны(кроме войны) постоянно росла. Если поверить в "либеральные" бредни, то Сталин уничтожил 60-100 млн , да еще война унесла под 50, а до этого гражданская под 20 млн ... не сходятся там цифры.

Я вырос (так меня научили в детстве), что Сталин страшный людоед и демон. Заинтересовался этой темой и лет 10 мучительно переосмысливал новые данные.
Взрыв мозга.
Сталин один из величайших людей планеты всех времен и народов.
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Lex
Ответ Уолтер Собчак
Наполеон лузер? Смешно.
он умер в изгнании.
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crazy_elky
Ответ Romeo Yankovich
Языком на диване?? Мдааа, плохо растили родители. Должно было быть мясо.... Хотя 98% "патриотов" дальше дивана за страну не пойдут
Ну вообще нет, не языком на диване. Но ты вряд ли поймешь, потому что ты биоробот и у тебя одна функция - хейта конкретной позиции. Мне жаль тебя, ведь твое существование даже жизнью назвать нельзя.

Но ты можешь все изменить. Начни читать книги, знакомиться с историей, слушать различные точки зрения. Потихоньку мозг начнет развиваться и со временем ты приблизишься к человеку. Верю что у тебя получится!
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Engelbert
Ответ Geo07
Вроде ж дуче болел за Лацио..
Дуче болел за Болонью.
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Lex
Ответ Эрик Оганезов
Сталин, как и Гитлер и Наполеон убийцы, которые унесли жизни кучу людей, при чем первые двое самыми жесткими способами
товарищ Сталин победил в ВОВ!
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Lo Zio
Да парни, это сделали ультраправые Лациале)))) Хотя, их среди Романистов сейчас не меньше. Но за Рому притравливает местная община Евреев, поэтому и троллят их Лациале. Выходка с Анной Франк, как раз и намекала на это, на любовь римских евреев к Роме)))
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Lo Zio
Лацио не был клубом, который любил Муссолини. Сам Муссолини, стоял у истоков создания Ромы, объединив все Римские команды в одну. Единственным клубом который не присоединился, был Лацио. Благодаря генералу Ваккаро,Лацио сохранился и продолжил свой путь. А так,Муссолини болела Болоньи
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Lo Zio
Ответ Geo07
Вроде ж дуче болел за Лацио..
Чушь! Дуче никогда не болел за Лацио, он его не любил. Дуче стоял у истоков создания Ромы, объединив несколько римских клубов в один (Рома). Единственный клуб который не присоединился к этому объединению, был Лацио, за них топил генерал Ваккаро, он и отстоял клуб. Муссолини болел за Болонью
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Lo Zio
Ответ Милан.Тэо
Лацио - клуб Муссолини, Рома - клуб жертв Холокоста, вот фаны Лацио и поиздевались над фанами Ромы 🤭 ...
Откуда вы это берёте, что Лацио, любимый клуб Муссолини? Если так рассуждать, то клуб Муссолини это Рома. Именно он,с подачи Итало Фоски, стоял у истоков создания клуба Рома, объединив несколько Римских клубов в один, дабы составить конкуренцию северным грандам. Единственный клуб который не присоединился, был Лацио, да и то, благодаря генералу Ваккаро. Муссолини болел за Болонью, а Лацио он никогда не любил.
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воробей джек
Так это-же Лукашенко! Пора новый СВО начинать.
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