Картинки с Гитлером в форме «Ромы» расклеили в Риме перед Днем памяти жертв Холокоста. Мэр осудил их авторов

Наклейки с Адольфом Гитлером в форме «Ромы» появились на улицах столицы Италии.

Как передает Repubblica, изображения прямоугольной формы были расклеены в нескольких районах Рима на уличных знаках, ставнях магазинов и других объектах.

«Наклейки с Гитлером в форме «Ромы», появившиеся сегодня в городе, это настоящий позор, недопустимое уродство, которое проявилось всего за несколько дней до Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января – прим. Sports.ru).

Мы приняли меры для немедленного удаления наклеек. Позор авторам», – написал мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Изображение: roma.repubblica.it

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