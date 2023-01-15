Реал — Барселона: прогноз на матч 15.01.2023, Суперкубок Испании

В финале Суперкубка Испании по футболу сыграют два сильнейших клуба страны. Решающий матч пройдет 15 января в Саудовской Аравии. Игру «Реал» — «Барселона» примет город Эр-Рияд и стадион «Кинг Фахд Интернешнл». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

У мадридского клуба есть дополнительная мотивация для победы в турнире. По общему количеству побед «Барселона» обходит «сливочных» всего на одну. В случае победы в матче, у каждого клуба будет по 13 трофеев, при этом у «Барселоны» больше участий в решающем матче. Для каталонцев финал станет 25, для «Реала» 18.

В текущем сезоне команды уже играли. В первом круге Ла Лиги «Реал» на домашней арене обыграл «Барселону» со счетом 3:1. В прошлом сезоне команды играли в полуфинале Суперкубка Испании. Основное время завершилось вничью 2:2, в дополнительное «Реал» забил и вышел в финале турнира.

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Рекомендованная ставка: «обе забьют — да», ТБ2,5.

Реал Мадрид

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» сыграл с «Валенсией». Командам не хватило основного времени матча, чтобы выявить победителя. «Сливочные» первыми открыли счет. На 39 минуте Карим Бензема реализовал пенальти. Сам француз и заработал 11-метровый удар. В дебюте второго тайма «Реал» пропустил. «Валенсии» хватило 34 секунд второго тайма, чтобы сравнять счет. Гол на счету Лино, который замкнул подачу Лато на дальней штанге. В дополнительное время команды не отметились голами. В серии пенальти успешнее оказались футболисты столичного клуба. Победа 4:3. В последней игре Ла Лиги у «Реала» гостевое поражение 1:2 от «Вильярреала». Единственным голом в матче, в составе гостей, отметился Бензема. Форвард реализовал пенальти.

На отрезке в 10 официальных матчей у «Реала» пять побед, две ничьи и три поражения. В рамках чемпионата Испании у «сливочных» две ничьи, два поражения и шесть побед. Результаты «Реала» в пяти официальных матчах:

«Реал» — «Валенсия» 1:1, СП 4:3;

«Вильярреал» — «Реал» 2:1;

«Касереньо» — «Реал» 0:1;

«Вальядолид» — «Реал» 0:2;

«Реал» — «Кадис» 2:1.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 38 очками. Из-за последнего поражения в Ла Лиге, «Реал» отстает от «Барселоны» на три балла. Разница голов 36:16. «Сливочные» самая результативная команда турнира. По игре дома и в гостях команда на втором месте среди всех команд турнира. На домашней арене 5 побед и 2 ничьи, разница голов 16:7. В гостевых встречах 7 побед и 2 поражения, разница голов 20:9.

Интересные статистические факты по игре «Реала»:

Лучший снайпер — Винисиус Жуниор 10, Карим Бензема 9, Федерико Вальверде 8, Родриго 8;

Лучший ассистент — Родриго 5, Жуниор 4, Вальверде 4, Тони Кроос 4;

Самый результативный игрок — Жуниор 10+4, Родриго 8+5, Вальверде 8+4;

«Реал» забивает в 26 матчах;

«Реал» не проигрывает в статусе хозяина поля в 16 матчах;

«Реал» пропускает от «Барселоны» в 7 матчах.

В лазарете столичного клуба находятся два футболиста. Мышечные травмы у защитника Давида Алабы и полузащитника Орельена Тчуамени.

Барселона

«Барселона» в полуфинале Кубка Испании сыграла с «Бетисом» и дважды упустила преимущество в счете. Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 40 минуте сине-гранатовые провели быструю атаку, результатом которой стал гол Роберта Левандовского. «Бетис» отыгрался во втором тайме. На 77 минуте забил Фекир Набиль. Первый дополнительный тайм порадовал забитыми мячами. На 93 минуте Фати Ансу получил мяч в штрафной в результате розыгрыша штрафного и точно пробил в дальний угол. Второй раз в матче «Бетис» сравнял счет на 101 минуте. Автором гола стал Морон Лоренцо. Дважды партнерам ассистировал Луиз Энрике. Второй тайм дополнительного времени голов не принес. Победа «Барселоны» 4:2 в серии пенальти. В последней игре Ла Лиги «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» Мадрид 1:0 благодаря голу Усмана Дембеле.

«Барселона» проиграла всего один раз в десяти официальных встречах, при двух ничьих и семи победах. В рамках Ла Лиги у сине-гранатовых ничья, поражение и восемь побед. Результаты команды в пяти матчах во всех турнирах:

«Бетис» — «Барселона» 2:2, СП 2:4;

«Атлетико» — «Барселона» 0:1;

«Интерсити» — «Барселона» 3:4;

«Барселона» — «Эспаньол» 1:1;

«Осасуна» — «Барселона» 1:2.

Благодаря победе над «Атлетико» Мадрид и поражению «Реала» в последнем туре, сине-гранатовые упрочили лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. У «Барселоны» 41 очко, отрыв от «Реала» три балла. Разница голов в чемпионате 35:6. У сине-гранатовых лучшая оборона в турнире. По игре дома команда на первом месте с 20 очками: 6 побед, 2 ничьи, разница голов 18:1. На выезде 7 побед и поражение. Разница голов 17:5. Это лучший показатель в лиге.

Интересные статические факты по игре «Барселоны» в сезоне:

Лучший снайпер — Роберт Левандовский 19, Усман Дембеле 7, Ферран Торрес 5, Ансу Фати 5;

Лучший ассистент — Усман Дембеле 7, Рафинья 5, Левандовский 4, Ансу Фати 4;

Самый результативный игрок — Левандовский 19+4, Дембеле 7+7, Ансу Фати 5+4;

«Барселона» не проигрывает в 8 матчах;

«Барселона» забивает в 8 матчах;

«Барселона» выиграла первый тайм в 4 матчах;

«Барселона» забивает в 7 матчах на выезде;

«Барселона» забивает «Реалу» в 7 матчах.

Травмированных и дисквалифицированных на матч Суперкубка нет.

Реал — Барселона: история личных встреч

Противостояние команд насчитывает 284 матча, включая 185 игр в рамках чемпионата Испании и 15 встреч в Суперкубке. В Ла Лиге баланс побед 77:73 в пользу столичного клуба при 35 ничьих. В Суперкубке у «Реала» 9 побед, у «Барселоны» 4 победы. Дважды команды сыграли вничью.

«Реал» успешнее играет в очных встречах в официальных матчах. В десяти играх у «сливочных» шесть побед, три поражения и одна ничья. 7 из 10 игр прошли с тремя и более голами. В Суперкубке команды играют результативно. В 9 играх из 10 был обмен голами. На ТБ2,5 прошли 8 из 10 встреч.

Коэффициенты букмекеров на матч Реал — Барселона

Гости фавориты предстоящего поединка. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,60 на победу «Барселоны» и 3,75 на триумф «Реала». Ничья в матче идет за 3,60. На итоговый успех каталонского клуба коэффициент 1,85, на завоевание трофея «Реалом» коэффициент 2,00. Эксперты ждут от матча много голов. Коэффициент на ТБ2,5 1,70 и 2,13 на ТМ2,5.

В рамках первого круга чемпионата Испании команды сыграли результативно. «Реал» обыграл «Барселону» 3:1. Последние игры команд достаточно результативные. Не менее трех голов забивается в шести последних встречах. В рамках Суперкубка Испании в 9 играх из 10 забивали обе команды, 8 раз пробит ТБ2,5. Команды играют на нейтральном поле в Саудовской Аравии. От Эль-класико ждут голевой феерии и яркой игры. Ставка на матч: ТБ2,5 с коэффициентом 1,70 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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Где смотреть матч Реал – Барселона