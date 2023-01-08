Манчестер Сити — Челси: прогноз на матч 08.01.2023, Кубок Англии

Команды совершенно одинаково сыграли свои матчи после перерыва на Чемпионат мира по футболу, одержав по одной победе и по одному разу сыграв вничью. Но накануне, 5 января, играли свой очный поединок, где «Манчестер Сити» в Лондоне оказался сильнее. «Горожанам» этот результат позволил несколько приблизиться к лидирующему «Арсеналу», хотя отставание насчитывает пять очков. «Челси» после поражения рискует увязнуть в середине турнирной таблицы. «Синие» идут на десятом месте и, вполне вероятно, уже можно забыть о борьбе за лигочемпионские места. Команду лихорадит, играет она в последнее время нестабильно. Но от этих раскладов в предстоящих матчах можно отвлечься, обе команды вступают в четвертый по счету турнир в сезоне — Кубок Англии. Турнир старейший о очень престижный. В нем принимают участие более семи сотен команд, начиная с любительских лиг. Турнир, являющийся большим полем для сенсаций. Жребий свел команды на ранней стадии, всего в третьем раунде, и какая-то из них уже лишиться возможности завоевать один из внутренних трофеев. Матч состоится на стадионе Этихад, начало в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТБ 2,5

Манчестер Сити

Команды Премьер-лиги начинают борьбу с 1/32 Кубка Англии. В прошлом году «Манчестер Сити» смог добраться до полуфинала, где уступил будущему победителю «Ливерпулю». Справедливости ради надо сказать, что соперники уровня «Челси» как раз до полуфинала «горожанам» не попадались. Сейчас есть риск сразу закончить выступление в турнире или выбить одного из серьезных соперников. Команда Хосепа Гвардиолы около десяти лет является флагманом английского футбола и ставит перед собой задачу побеждать в каждом турнире. Причем в текущем сезоне они лишний раз доказывают это делом. В ноябре прошлого года в третьем круге Кубка Лиги жребий свел «горожан» с «Челси» в Манчестере и хозяева победили. Уже в следующем раунде этого турнира в декабре соперник у «Манчестер Сити» был еще более серьезный — «Ливерпуль». Итог тот же — дальше прошли подопечные Гвардиолы. Пока в этом году в кубковых турнирах у «горожан» все складывается хорошо. То же можно было бы сказать и о чемпионате, но тут периодически случаются осечки, поэтому никак не удается догнать лондонский «Арсенал». Причем его лидерству «Сити» и посодействовал, отдав несколько своих игроков накануне сезона сопернику. Перед вами результаты последних пяти матчей «Манчестер Сити».

АПЛ. 05.01.2023, «Челси» — «Манчестер Сити» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 31.12.2022, «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1 : 1

АПЛ. 28.12.2022, «Лидс» — «Манчестер Сити» — 1 : 3

— 1 : Кубок Лиги. 22.12.2022, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3 : 2

— «Ливерпуль» — : 2 АПЛ. 12.11.2022, «Манчестер Сити» — «Брентфорд» — 1 : 2

Факты и цифры

«Манчестер Сити» 11 раз в своей истории выходил в финал Кубка Англии и 6 раз выигрывал трофей, последний раз в 2019 году

Серия без поражений у «Манчестер Сити» насчитывает 4 матча

В предыдущем розыгрыше Кубка Англии «Манчестер Сити» забил в ворота соперников 16 голов и пропустил 6, из них 3 в полуфинале от «Ливерпуля»

Челси

Да, «Челси» проводит ужасный сезон. Все передряги начались еще в прошлом году с проблем у владельца клуба Романа Абрамовича. Случились санкции, из-за чего — всем прекрасно известно. Абрамович вынужден был продать клуб. Все это сопровождалось игровыми проблемами, главного тренера Томаса Тухеля, который выиграл Лигу Чемпионов, отправили в отставку. В итоге десятое на данный момент место в Премьер-лиге, которое «синие» занимают в середине сезона. Впрочем, сезон еще можно спасти, от идущего пятым «Тоттенхэма» отставание восемь очков при одной игре в запасе. Очередная игра чемпионата с «Манчестер Сити» в Лондоне была очень важна для хозяев. Во-первых, победа могла придать силы, во-вторых вдохновила бы игроков перед кубковой встречей. Но не случилось. Учитывая еще и проигрыш «Челси» в Кубке Лиги тому же сопернику, уступить в Кубке Англии было бы чересчур серьезным ударом. Так что значимость предстоящего матча довольно высока в том числе и для главного тренера Грэма Поттера. Возглавив команду, он выдал серию удачных матчей, заставив всех забыть об уходе Тухеля, но потом начались неудачи. Особенно плохим получился отрезок в конце октября — ноябре. Представляем вашему вниманию результаты пяти последних матчей команды.

АПЛ. 05.01.2023, «Челси» — «Манчестер Сити» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 01.01.2023, «Ноттингем Форест» — «Челси» — 1 : 1

АПЛ. 27.12.2022. «Челси» — «Борнмут» — 2 : 0

— «Борнмут» — : 0 АПЛ. 12.11.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» — 1 : 0

— «Челси» — : 0 Кубок Лиги. 09.11.2022, «Манчестер Сити» — «Челси» — 2 : 0

Факты и цифры

«Челси» 16 раз играл в финалах Кубка Англии и смог завоевать 8 трофеев, в последний раз в 2018 году

В прошлом розыгрыше Кубка Англии команда смогла дойти до финала, где в серии пенальти уступила «Ливерпулю»

Разница забитых и пропущенных мячей у «Челси» в прошлогоднем розыгрыше Кубка 16 – 4

Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси

С 1907 года команды провели 172 матча в различных английских турнирах, незначительное преимущество в них на стороне «Челси». При этом в Кубке Англии жребий сводил соперников семь раз, тут уже впереди «Манчестер Сити» — четыре победы против трех у «синих».

Победы «Манчестер Сити» — 63

Победы «Челси» — 69

Ничьи — 40

Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 6 : 0

Самая крупная победа «Челси» — 6 : 0

Четыре последних матча соперников заканчивались победой «Манчестер Сити». «Горожане» будто продолжают мстить за то самое болезненное поражение полуторагодичной давности в финале Лиги Чемпионов. Судите сами, представляем результаты последних пяти матчей команд между собой.

АПЛ. 05.01.2023, «Челси» — «Манчестер Сити» — 0 : 1

— 0 : Кубок Лиги. 09.11.2022, «Манчестер Сити» — «Челси» — 2 : 0

— «Челси» — : 0 АПЛ. 15.01.2022, «Манчестер Сити» — «Челси» — 1 : 0

— «Челси» — : 0 АПЛ. 25.09.2021, «Челси» — «Манчестер Сити» — 0 : 1

— 0 : Лига Чемпионов. 29.05.2021, «Манчестер Сити» — «Челси» — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Манчестер Сити — Челси

Букмекеры уверены в успехе хозяев, ставка на их победу много прибыли не принесет. Тогда как если рискнуть и поставить на гостей, ставка может принести более чем шестикратную прибыль. Можно рисковать умеренно и поставить на Х2 в основное время, тут коэффициенты варьируются вокруг 2,50.

Ставки букмекеров Победа Манчестер Сити Ничья Победа Челси 1ХСтавка 1,41 5,25 8,40 Winline 1,41 4,60 6,80 Лига Ставок 1,46 4,80 7,00 Fonbet 1,40 4,30 7,70 Марафон Бет 1,43 5,35 8,60

Важное значение для результата предстоящего поединка на Кубок имеет встреча команд в Премьер-лиге в минувший четверг. «Челси» проиграл, но нужно учесть, что редко бывает, чтобы за короткий промежуток времени одна команда дважды побеждала другую.

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Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси