Где смотреть Манчестер Сити – Челси, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Англии 8 января

Теги Челси Манчестер Сити Кубок Англии Футбол

В воскресенье, 8 января, сыграют Манчестер Сити и Челси в рамках Кубка Англии по футболу.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports UA.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Манчестер Сити: все новости

Челси: все новости

Кубок Англии по футболу: все новости

Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий