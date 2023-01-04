Во сколько играют Манчестер Сити – Челси, Кубок Англии, 8 января, время начала матча
В воскресенье, 8 января, сыграют Манчестер Сити и Челси в рамках Кубка Англии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports UA.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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