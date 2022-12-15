Судья-хорват Страхоня о столкновении Буфаля и Тео: «Однозначно пенальти. Судья дал карточку не тому, перепутал цвета футболок»

Экс-арбитр из Хорватии считает, что сборная Марокко должна была бить пенальти.

На 27-й минуте полуфинала между африканской командой и Францией (0:2) защитник Тео Эрнандес, владея мячом, столкнулся в своей штрафной с хавбеком Софьяном Буфалем. Главный судья Сесар Артуро Рамос зафиксировал нарушение со стороны полузащитника Марокко и показал ему желтую карточку.

«Это однозначно пенальти. Здесь обратная ситуация, визуально в самом начале все выглядит так, что Эрнандес владел мячом. Но он плохо контролировал его и ударил Буфаля по голени. Хавбек Марокко не виноват, что его ударили.

Определенно есть все элементы для назначения пенальти. Что еще хуже, получил желтую карточку за нарушение. Судья определенно перепутал цвета футболок, он не был сконцентрирован.

ВАР должен был включиться из-за желтой карточки. Это показатель того, что в голове главного судьи был беспорядок, и он абсолютно не контролировал ситуацию. Он дал карточку не тому игроку. ВАР должен был подсказать ему посмотреть видеоповтор», – сказал в студии HRT.

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Почему желтую дали Буфалю, а не Тео Эрнандесу? Разве это не пенальти?

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