Все матчи сборной Нидерландов на Чемпионате мира по футболу 2022

Трижды за всю историю чемпионатов мира играть в финалах и трижды довольствоваться званием вице-чемпионов. Таков результат сборной Нидерландов на мировых первенствах. В Катар вновь едет перспективное поколение во главе с опытным тренером Луи ван Галом. Вполне вероятно, что они согласятся с ролью темной лошадки, чтобы потом неожиданно удивить всех. Но сначала нужно удивить соперников по группе А — сборные Эквадора, Сенегала и Катара.
Групповой этап. Тур 1
- 21 ноября, 13:00. Сенегал — Нидерланды, стадион «Эль-Тумама», Доха
Групповой этап. Тур 2
- 25 ноября, 19:00. Нидерланды — Эквадор, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
Групповой этап. Тур 3
- 29 ноября, 18:00. Нидерланды — Катар, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур
Чемпионат мира по футболу в возьмет старт 20 ноября и завершится 18 декабря. Из своей группы Нидерланды должны выходить с первого места.. Время начала матчей указано московское.