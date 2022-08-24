Все матчи сборной Нидерландов на Чемпионате мира по футболу 2022

Трижды за всю историю чемпионатов мира играть в финалах и трижды довольствоваться званием вице-чемпионов. Таков результат сборной Нидерландов на мировых первенствах. В Катар вновь едет перспективное поколение во главе с опытным тренером Луи ван Галом. Вполне вероятно, что они согласятся с ролью темной лошадки, чтобы потом неожиданно удивить всех. Но сначала нужно удивить соперников по группе А — сборные Эквадора, Сенегала и Катара.

Групповой этап. Тур 1

21 ноября, 13:00. Сенегал — Нидерланды, стадион «Эль-Тумама», Доха

Групповой этап. Тур 2

25 ноября, 19:00. Нидерланды — Эквадор, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

29 ноября, 18:00. Нидерланды — Катар, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Чемпионат мира по футболу в возьмет старт 20 ноября и завершится 18 декабря. Из своей группы Нидерланды должны выходить с первого места.. Время начала матчей указано московское.