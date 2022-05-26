Оуэн о переходе из «Ливерпуля» в «Реал»: «Я не спал неделю, а по дороге в аэропорт плакал навзрыд»

рассказал, с какими чувствами переходил из «Ливерпуля» в «Реал».

Англичанин перешел в мадридский клуб в 2004-м. За «Ливерпуль» он выступал с 1996 года. Через год после перехода в «Реал» Оуэн вернулся в Англию, где играл за «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити».

«Я не спал целую неделю перед этим. И даже по дороге в аэропорт я плакал навзрыд, не побоюсь этого слова.

Ты думаешь, что останешься игроком «Ливерпуля» на всю жизнь, но потом думаешь: «О Боже, это «Реал» – я буду вечно сожалеть об этом, если скажу «нет». Это был шанс познакомиться с другой лигой, другой страной, другим языком, другой культурой.

Речь шла о том, чтобы иметь возможность играть в этой знаменитой белой форме, играть на «Бернабеу», играть с Зиданом, Фигу, Бекхэмом, Роберто Карлосом. Но даже тогда, две секунды спустя, я думал: «Нет, я хочу быть в «Ливерпуле» до конца своей жизни.

Даже после того, как я принял решение уйти, я также утешал себя мыслью: «Иан Раш ушел из «Ливерпуля» в «Ювентус», и он вернулся, так что, возможно, я тоже могу это сделать.

Итак, перед отъездом я поговорил с Риком Пэрри, который в то время был исполнительным директором: «Можем ли мы заключить джентльменское соглашение о том, что вы выкупите меня после того, как я отыграю пару лет в Мадриде?»

И мы это сделали, но ты никогда не сможешь идеально спланировать свою карьеру. У меня не было возможности провести остаток своей карьеры в , но в я получил невероятный опыт», – сказал бывший нападающий.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам