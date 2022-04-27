Альбиоль о «Ливерпуле» в полуфинале ЛЧ: «Тут как в видеоиграх – чем дальше проходишь, тем выше уровень сложности»

Капитан сравнил путь команды в с видеоигрой.

В полуфинале испанский клуб встретится с . Команда уже прошла «Ювентус» и «Баварию».

«Тут как в видеоиграх – чем дальше ты проходишь, тем сложнее становится. По завершении очередной главы повышается уровень сложности. В конце концов, если хочешь занять первое место, то надо пройти всю игру, верно?

«Ливерпуль» силен, очень силен. Они вернулись на тот уровень, который был у команды, побеждавшей в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Думаю, они сейчас в полном порядке. В прошлом сезоне наш противник действительно чуть сбавил, но сейчас все вернулось на круги своя.

Будет тяжело, но это полуфинал Лиги чемпионов. Боюсь ли я? Нет, совершенно нет. В футболе ты порой нервничаешь, но это совсем не из-за страха. Это все адреналин, желание поскорее выйти на поле и начать матч.

Будет очень здорово сыграть полуфинал Лиги чемпионов на «Энфилде». Думаю, что это будет незабываемый опыт», – сказал Альбиоль.