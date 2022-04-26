Серхио Рамос: «Футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта, думаю. Борьба за мечту доступна каждому»

назвал важнейшие качества футболистов.

– Какие качества футболистов сегодня являются самыми важными?

– Думаю, всегда важна скромность, но уровень игры становится все выше и выше. Раньше я думал, что талант важнее физических характеристик, а сегодня я думаю, что футбол состоит на 80% из физики и на 20% из таланта. Так что нужно быть на гораздо более высоком физическом уровне, чем несколько лет назад. Поэтому я считаю, что одними из главных качеств нужно назвать трудолюбие, стабильность, настойчивость и многое другое.

Я думаю, что борьба за мечту доступна каждому, но многие другие вещи нужно оставить в стороне. В таком случае, я думаю, у всех будет возможность бороться за мечту, – сказал защитник в интервью PSG TV.