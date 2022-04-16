Клубное приложение ЦСКА от Sports.ru удалено из Google Play

Клубное приложение от Sports.ru было удалено из магазина приложений Google Play.

Это связано с февральскими санкциями министерства финансов США против московской команды и ВЭБ.РФ – госкорпорации, которая владеет 77,63% акций клуба.

В начале марта был заблокирован официальный канал ЦСКА на видеохостинге YouTube, владельцем которого также является Google.

Следить за ЦСКА можно в отдельной ленте во флагманском приложении Sports.ru – достаточно просто подписаться на тег клуба. Также будут доступны и пуш-уведомления с самыми важными новостями.

Приложение Sports.ru в App Store

Приложение Sports.ru в Google Play