Тренер ЦСКА по физподготовке Морганс прервал работу в клубе и покинул Россию

Тренер ЦСКА по физподготовке покинул расположение клуба.

Специалист прервал работу в московской команде и вернулся в Уэльс.

«Морганс пока не обсуждал свое будущее в клубе с руководством. На данный момент тренер обещал вернуться к работе в ЦСКА, как только будет такая возможность», – рассказал о ситуации с тренером источник, знакомый с ситуацией.

Морганс вошел в тренерский штаб ЦСКА в октябре 2020 года. Ранее он работал в , , , , в сборных Кот-д’Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.