Тренер ЦСКА по физподготовке Морганс прервал работу в клубе и покинул Россию

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Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс покинул расположение клуба.

Специалист прервал работу в московской команде и вернулся в Уэльс.

«Морганс пока не обсуждал свое будущее в клубе с руководством. На данный момент тренер обещал вернуться к работе в ЦСКА, как только будет такая возможность», – рассказал о ситуации с тренером источник, знакомый с ситуацией.

Морганс вошел в тренерский штаб ЦСКА в октябре 2020 года. Ранее он работал в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д’Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.

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