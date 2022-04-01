Экс-тренер «МЮ» Клегг: «Скоулз ненавидел играть за сборную Англии»

Бывший тренер рассказал, что не нравилось играть за сборную Англии.

«В тренажерном зале у меня всегда был чайник, чтобы не заваривать его в столовой. Скоулз всегда говорил мне поставить чайник, и однажды у нас зашел заговор о Евро-2004.

Он сказал, что ненавидит играть за Англию. Я спросил его, почему он продолжает это делать, и он сказал: «Это Англия. Нужно играть».

Пол беспокоился о реакции страны, если он объявит, что завершает карьеру в сборной Англии.

Я спросил его, чувствовал ли он когда-нибудь то же самое, когда играл за школьную команду с друзьями или за «Манчестер Юнайтед». Он ответил: «Это другое», – сказал Майкл Клегг.