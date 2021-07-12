РФС представил Карпина, золото в плавании, многоборье, тхэквондо и сабле, Дриусси ушел из «Зенита», Кержаков начал в РПЛ с победы, допинг триатлонистки из Украины и другие новости утра

1. Валерий Карпин официально подписал контракт с РФС как тренер сборной России, состоялась пресс-конференция. Карпин высказался по поводу его отношений с Артемом Дзюбой («личные отношения не могут влиять на сборную»), признался, что немного волнуется, а также попросил пойти ему насвтречу и перенести 6-й тур РПЛ в интересах сборной.

2. Форвард Себастьян Дриусси покинул «Зенит», выкупив свой контракт.

3. 26 июля Россия взяла 5 медалей на Олимпиаде в Токио. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин победили в мужском многоборье. Максим Храмцов выиграл первое золото в истории российского тхэквондо, одержав победу в весовой категории до 80 кг. София Позднякова и Софья Великая встретились в финале турнира саблисток, Позднякова оказалась сильнее. Наконец, Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с вышки.

27 июля началось с первого за 25 лет российского золота в плавании – Евгений Рылов победил на 100 м на спине, у Климента Колесникова – серебро. У женщин Юлия Ефимова в этой дисциплине финишировала 5-й, Евгения Чикунова – 4-й.

Плюс еще одна медаль в стрельбе. В смешанном командном турнире Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебро.

4. Судье Евгению Кукуляку снизили оценку за назначенный пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Химками».

5. Противоречивая информация о будущем Криштиану Роналду. По данным одного источника, «Ювентус» хочет продлить контракт с португальцем и уверен в подписании соглашения с Кьеллини. По другой информации, туринский клуб не хочет продлевать соглашение с Роналду из-за высокой зарплаты, хотя до 2022 года форвард команду и не покинет.

6. «Уфа» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в игре с ЦСКА. Газизов сказал: «Для чего ВАР вводили, если не для таких моментов?»

7. У полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, возможно, травма «крестов». Точный диагноз будет позже.

8. «Нижний Новгород» выиграл первый матч в РПЛ – у «Сочи» (1:0). Эта победа также стала первой в РПЛ для тренера Александра Кержакова. А еще интересный статистический факт: впервые с 1936 года ни один матч 1-го тура высшего дивизиона России/СССР не завершился вничью.

9. Теннис. Во втором круге Олимпиады Даниил Медведев разгромил Самита Нагала. Анастасия Павлюченкова победила Анну-Лену Фридсам, Елена Веснина проиграла Камиле Джорджи, а Екатерина Александрова – Наде Подорошке. Веснина и Кудерметова вышли в 1/4 финала в парном разряде, обыграв Кики Бертенс и Деми Схюрс.

10. Форвард Антуан Гризманн согласен на снижение зарплаты, если останется в «Барсе». Уйти он готов лишь в «Атлетико».

11. В допинг-пробе украинской триатлонистки Юлии Елистратовой обнаружен эритропоэтин. Спортсменка пропустит Олимпиаду в Токио.

12. Трансферные новости. «Тоттенхэм» обменял Ламелу в «Севилью» на 20-летнего Хиля. Лондонцы доплатят 25 млн евро.

В «Зенит» может перейти форвард олимпийской сборной Бразилии Кунья. У него 7 голов в 27 матчах за «Герту» в прошлом сезоне. Также питерский клуб вступил в переговоры по Джованни Симеоне, «Кальяри» хочет за игрока 10 млн евро. «Спартак» продаст «Ахмату» хавбека Тимофеева за 800 тысяч евро. Хвича интересен «Тоттенхэму». «Милан» предложений «Рубину» пока не делал.

«ПСЖ» направит «МЮ» предложение по Погба в ближайшие дни. «Юнайтед» тем временем согласовал трансфер Варана с «Реалом» за 41 млн фунтов с учетом бонусов.

13. «Барселона» и Неймар заключили внесудебную сделку и уладили разногласия по выплатам.

14. Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о том, как планирует расширять географию чемпионата в будущем: «Меньше Гран-при в Европе, больше в США, на Среднем Востоке и в Азии».

15. Сборы «Космического джема-2» с Леброном упали на 69%. Фильм вряд ли выйдет в плюс.

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