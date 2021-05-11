«Ман Сити» – серьезный фаворит финала ЛЧ с «Челси», но Тухель побеждал Пепа дважды подряд

В финальном матче Лиги чемпионов в Порту встретятся два английских клуба – «Манчестер Сити» и «Челси».

Команда Томаса Тухеля финишировала в АПЛ 4-й, но в двух последних матчах показала, что чемпион ей по зубам: лондонцы победили на выезде в чемпионате и выбили «горожан» в полуфинале Кубка Англии.

Несмотря на это, букмекеры считают «Сити» крепким фаворитом предстоящего финала. За победу парней Гвардиолы дают коэффициент 1,93, а вот успех «синих» оценен внушительным кэфом 4,52. Интересно взглянуть и на коэффициенты в возможном овертайме: 8,50 за «Сити» и 17,00 за «Челси», при этом на победу обоих коллективов в серии пенальти можно зарядить за 11,00.

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