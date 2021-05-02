Шкурин покинет ЦСКА после завершения сезона

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин сменит клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sport24.ru, 21-летний форвард покинет московский клуб по окончании сезона. Представители футболиста не рассматривают варианты продолжения карьеры в России для своего клиента.

Ранее появлялись сведения о том, что бывший главный тренер армейцев Виктор Гончаренко хочет видеть Шкурина в «Краснодаре».

В 2019 году форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, забив 19 голов в 26 матчах за «Энергетик-БГУ». В начале 2020-го он перешел в ЦСКА через брестское «Динамо».

В этом сезоне Шкурин провел 9 матчей в и забил 3 гола. Его полную статистику можно найти здесь.