Месси забил 27 голов за 28 игр в 2021 году

обыгрывает (2:0, первый тайм) в 36-м туре .

Счет в матче открыл форвард , с лету в падении пробив по воротам после навеса защитника .

Это 27-й гол аргентинца в текущем календарном году. Он проводит 28-й матч в 2021-м.

Подробнее со статистикой 33-летнего Месси можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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