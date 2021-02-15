Месси забил 27 голов за 28 игр в 2021 году

Теги Барселона Леванте Лионель Месси Ла Лига Жорди Альба Футбол

«Барселона» обыгрывает «Леванте» (2:0, первый тайм) в 36-м туре Ла Лиги.

Счет в матче открыл форвард Лионель Месси, с лету в падении пробив по воротам после навеса защитника Жорди Альбы.

Это 27-й гол аргентинца в текущем календарном году. Он проводит 28-й матч в 2021-м.

Подробнее со статистикой 33-летнего Месси можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Связка Месси-Альба – супероружие «Барселоны». Расцвела после ухода Неймара и все еще эффективна, но, кажется, конец уже близок

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