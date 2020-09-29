Джейми Каррагер: «Не представляю, что АПЛ выиграет кто-то, кроме «Ливерпуля» или «Ман Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился мнением о чемпионской гонке в .

«Я все еще не могу представить себе, что кто-то, кроме или «Манчестер Сити», выиграет лигу. Просто не вижу такого исхода.

«Тоттенхэм» очень хорошо начал, надеюсь, у них будет отличный сезон, появятся и другие претенденты, но я просто не вижу, чтобы кто-то другой взял титул, кроме этих двух команд.

Я был уверен, выбирая «Ливерпуль» фаворитом в гонке за титул, если не считать травму Вирджила ван Дейка – не только одного из лучших игроков «Ливерпуля», но и одного из лучших игроков АПЛ.

И если бы что-то подобное случилось бы, скажем, с Кевином Де Брюйне из «Манчестер Сити», который является их лучшим игроком, думаю, вы бы сказали то же и о «Сити». Полагаю, это делает гонку еще более интересной, несомненно», – заявил Каррагер.