Шансы «Краснодара» против «Севильи» невысоки, но есть бонусные 500 рублей на ставку👇

Тренер севильцев Хулен Лопетеги высоко оценил потенциал соперника, однако краснодарцы проиграли три матча подряд, забив всего 1 мяч, а в главном клубном турнире Европы набрали 1 очко после двух туров. Впрочем, испанская команда в последних играх тоже звезд с неба не хватает, хотя поражения от «Эйбара» и «Атлетика» скрасила еврокубковая победа над «Ренном».

Букмекеры в российский клуб не верят: коэффициент на победу «Краснодара» – 15,00! На ничью можно поставить за 7,00, а победа «Севильи» оценена смешным кэфом 1,23.

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