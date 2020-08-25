Победа «Спартака», «Ливерпуль» сильнее «Челси», осечка «Реала», бодрый старт «Ювентуса» и другие новости утра

1. В 8-м туре чемпионата России «Спартак» превзошел «Рубин» в гостях (2:0), хотя явно был хуже по статистике. Москвичи вышли на второе место в таблице и уступают «Зениту» лишь по разнице голов.

ЦСКА одержал третью победу подряд, обыграв «Уфу» в гостях (1:0). «Локомотив» победил «Тамбов» (1:0) благодаря голу Смолова, выиграв впервые за месяц. «Сочи» уступил впервые в сезоне – «Арсеналу» (2:3), Нобоа забил уже 6-й гол и лидирует в гонке бомбардиров.

2. «Ливерпуль» победил «Челси» (2:0) во 2-м туре чемпионата Англии благодаря дублю Мане, причем второй гол Садьо забил, подловив ошибку Кепы. Сенегалец еще заработал удаление для защитника лондонцев Андреаса Кристенсена в конце первого тайма. Хавбек Тиаго дебютировал за «Ливерпуль» и привез пенальти, который полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал.

«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» (5:1) благодаря феерии Кейна и Сона: англичанин отдал 4 голевых паса на 4 гола корейца.

3. «Реал» потерял очки в первом матче сезона, сыграв вничью с «Реал Сосьедад» (0:0) во 2-м туре чемпионата Испании. Зато «Мадрид» первым в Ла Лиге выпустил на поле четырех игроков, родившихся в 2000-х.

4. В 1-м туре чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Сампдорию» (3:0), это был первый официальный матч команды при новом тренере Андреа Пирло. Роналду забил в 19-м сезоне подряд на клубном уровне. Криштиану нанес 10 ударов за игру – больше всех в этом сезоне в топ-5 лиг Европы. «Наполи» победил «Парму» (2:0).

5. НБА. В плей-офф трехочковый под сирену от Энтони Дэвиса принес «Лейкерс» победу во 2-м матче с «Денвером».

6. В КХЛ СКА победил «Торпедо», «Автомобилист» был сильнее «Авангарда», «Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд, четвертое подряд поражение «Спартака», четвертая победа «Динамо» кряду и другие итоги дня. А матч рижского «Динамо» и «Торпедо» перенесен из-за коронавируса в командах.

7. Трансферы. «Локомотив» согласовал контракт с Манджукичем на 4 млн евро в год и отпустит Жалолиддинова в аренду. Орье хочет получать в «Спартаке» 3,4 млн евро в год. «Зенит» вроде бы интересуется Лингардом. Федун отказался продавать Кутепова в «Динамо», но есть версия, что бело-голубые просто не потянули зарплату Ильи.

Суарес не перейдет в «Ювентус». «ПСЖ» начал переговоры о переходе Деле Алли. «Ман Сити» заплатит около 50 млн евро за защитника «Севильи» Кунде. Семеду за 40 млн евро перейдет из «Барсы» в «Вулверхэмптон».

8. Щербакова выиграла первый этап Кубка России с отрывом в 40 баллов от второго места. У парней Ковалев одержал победу.

9. Гунько покинет «Химки». Клуб будет искать опытного тренера. «Бердыев и Семин – нереально», Черевченко, Парфенов и Писарев – вполне.

10. Джокович и Шварцман вышли в финал турнира в Риме. У женщин Халеп и Плишкова сразятся в решающем матче.

11. «ПСЖ» разгромил «Ниццу» (3:0) в 4-м туре чемпионата Франции, «Марсель» и «Лилль» сыграли вничью (1:1). «РБ Лейпциг» дома переиграл «Майнц» (3:1) в 1-м туре чемпионата Германии, а «Вольфсбург» и «Байер» поделили очки (0:0).

12. Камерунский хавбек «Серветта» Ондуа заявил, что может получить вызов в сборную России, он якобы уже общается с Черчесовым. Правда, Станислав Саламович об этом ничего не знает.

13. 21-й этап «Тур де Франс» выиграл ирландский гонщик Сэм Беннет, а словенец Тадей Погачар победил в общем зачете.

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