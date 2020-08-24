Ничья «Зенита», поражение «МЮ», Бэйл вернулся в «Тоттенхэм», Худобин затащил 1-й матч финала КС, Щербакова выиграла короткую в Сызрани и другие новости утра

1. «Зенит» не слишком уверенно сыграл с «Уралом» (1:1) и может лишиться 1-го места в РПЛ. «Урал» лишь в третий раз в истории сыграл вничью с «Зенитом», питерцы выиграли 17 из 20 очных матчей. Много вопросов вызвал гол Артема Дзюбы: судьи 3 минуты смотрели момент на предмет офсайда, но потом все-таки засчитали его.

У Дзюбы теперь 200 (121+79) очков за карьеру в РПЛ. Лишь Лоськов набрал больше – 275 (120+155).

2. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3) в стартовом матче АПЛ, Заа сделал дубль. Манкунианцы прервали 14-матчевую беспроигрышную серию в лиге, уступив впервые с января. «МЮ» впервые за 6 лет и в третий раз за 29 сезонов стартовал в АПЛ с поражения.

«Арсенал» одолел «Вест Хэм» (2:1) благодаря голу Нкетиа на 85-й минуте, «Эвертон» забил 5 голов «Вест Бромвичу», а «Лидс» отправил 4 мяча в ворота «Фулхэма».

3. Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» из «Реала»: он проведет в Лондоне сезон на правах аренды. Кроме того, «Тоттенхэм» купил у мадридского клуба защитника Серхио Регилона.

«Ливерпуль» объявил о покупке Диогу Жоты у «Вулверхэмптона». При этом мерсисайдцы выплатят за трансфер лишь 4,1 млн фунтов из 41 млн в первый год.

4. КХЛ. «Салават Юлаев» выиграл у «Куньлуня» по буллитам, «Магнитка» вырвала победу у ЦСКА, забросив 4 шайбы в 3-м периоде.

В рижском «Динамо» выявлены случаи заражения коронавирусом.

5. Фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани, Хромых – 2-я.

У мужчин в короткой программе победил Артем Ковалев, Игнатов – 2-й, Савосин – 3-й, Шулепов – 4-й.

6. Кубок Стэнли. Финал. «Даллас» выиграл первый матч у «Тампы» со счетом 4:1, Худобин – первая звезда с 35 отраженными бросками из 36.

7. «Барселона» уже с трофеем: каталонцы в 43-й раз выиграли Кубок Гампера, победив «Эльче» благодаря голу Гризманна.

8. Вратарь «Далласа» Антон Худобин – основной претендент на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, Кучеров – 5-й (NHL.com).

9. Убыток футбольного ЦСКА в 2019 году – 66 млн долларов. Выручка клуба упала почти вдвое.

10. «Боруссия» Дортмунд в 1-м туре Бундеслиги разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (3:0), Холанд сделал дубль. «Герта» в гостях отгрузила 4 гола «Вердеру» и другие результаты дня.

11. НБА. «Бостон» сократил отставание в серии с «Майами» до 1-2, Тейтум набрал 25 очков, 14 подборов и 8 передач.

12. Трансферные новости. Манджукич близок к подписанию контракта с «Локо» на 2 года. Его приезда ожидают в среду.

«Бавария» согласовала с защитником «Аякса» Дестом контракт по схеме «4+1». Куман якобы сообщил 21-летнему хавбеку «Барселоны» Пучу, что не рассчитывает на него (но позже сам объяснил, что просто предложил бы ему пойти в аренду для получения практики). Видаль перейдет из «Барселоны» в «Интер» за 1 млн евро.

13. UFC. Чимаев нокаутировал Мершерта за 17 секунд, Ковингтон победил Вудли техническим нокаутом, Серроне и Прайс подрались вничью. Все результаты – здесь.

14. В 1/4 финала «Мастерса» в Риме прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль проиграл Диего Шварцману. Новак Джокович вышел в 1/2 финала.

В женской сетке Маркета Вондроушова повесила Свитолиной баранку во 2-м сете, Азаренко уступила Мугурусе, Халеп, Плишкова вышли в 1/2 финала.

15. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением по поводу дела фигуристки Марии Сотсковой: «Выражаем глубокое сожаление по поводу распространения информации о Сотсковой. Мы к этому не причастны».

16. «Тур де Франс». 20-й этап. Словенский гонщик UAE-Team Emirates Тадей Погачар выиграл индивидуальную «разделку» и возглавил общий зачет, Роглич – 5-й.

Цитаты дня.

Грузинский политик о вылете «Динамо» из ЛЕ: «Это месть России за все. Они думали, что вернут Грузию в состав СССР, если выиграют»

Гарет Бэйл: «В «Реале» я приобрел менталитет победителя. Хочу передать опыт игрокам «Тоттенхэма»

Черданцев о «Химках» и «Роторе»: «Такие слабые команды загоняют уровень РПЛ под плинтус. Лигу нужно сокращать, а не расширять»

Тренер «Урала» о голе Дзюбы: «Если был офсайд, значит, беспредел. Пусть разбирается судейский комитет»

Семак о недовольстве Дзюбы заменой: «Это прекрасно. Как игрок может быть доволен, когда его меняют?»

Президент «Урала» о голе Дзюбы: «Сниматься с РПЛ не собираемся. Матюнин опять что-то исполнил»

Щербакова о возвращении Медведевой к Тутберидзе: «Абсолютно не ожидала увидеть ее на тренировке. У меня был такой же шок, как у всех»

Круговой о приеме мяча пятой точкой: «Семак сказал, что заменит, если еще раз так сделаю. Я понял, что это некрасиво»

Жозеп Бартомеу: «Месси – лучший в истории. Я не мог позволить ему уйти из «Барсы»

Панюков о голе Дзюбы: «Мы были в шоке. На табло – чистый офсайд. Посмотрел фото в интернете – офсайд»