Орье хочет получать в «Спартаке» 3,4 млн евро в год. В клубе никто не зарабатывает больше 3 млн (Metaratings.ru)

Крайний защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может перейти в «Спартак».
По информации Metaratings.ru, ивуариец намерен получать в московском клубе 3,4 миллиона евро за сезон. Именно такие требования сторона игрока выдвинула в ходе предварительных разговоров.
Таким образом, Орье станет самым высокооплачиваемым игроком красно-белых, если переход состоится. Сейчас в команде никто не зарабатывает больше 3 млн евро в год.
В «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 млн евро до вычета налогов.
Ранее сообщалось об уверенности «Спартака» в том, что клубу удастся договориться с лондонцами о переходе ивуарийца.