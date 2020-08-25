Орье хочет получать в «Спартаке» 3,4 млн евро в год. В клубе никто не зарабатывает больше 3 млн (Metaratings.ru)

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Крайний защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может перейти в «Спартак».

По информации Metaratings.ru, ивуариец намерен получать в московском клубе 3,4 миллиона евро за сезон. Именно такие требования сторона игрока выдвинула в ходе предварительных разговоров.

Таким образом, Орье станет самым высокооплачиваемым игроком красно-белых, если переход состоится. Сейчас в команде никто не зарабатывает больше 3 млн евро в год.

В «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 млн евро до вычета налогов.

Ранее сообщалось об уверенности «Спартака» в том, что клубу удастся договориться с лондонцами о переходе ивуарийца.

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