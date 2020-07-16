Sports.ru открывает вакансию Senior Account Manager

Sports.ru – главное спортивное медиа в России. Мы делаем сайты, мобильные приложения и сообщества, которыми пользуются 20 миллионов человек каждый месяц. Сейчас мы ищем Senior Account Manager’а в Youtube сеть Sports.ru – United.

О проекте

United – Youtube сеть Sports.ru, объединяющая лучших спортивных блогеров в русскоговорящем пространстве.

Мы помогаем блогерам находить клиентов, делать классные креативные интеграции, растить охват и свое присутствие в медийном поле.

Для рекламодателей мы – удобная точка входа в спортивный Youtube, гарантия высокого уровня реализации совместных проектов и эффективности.

Также мы часто делаем кросс-канальные проекты, одновременно включающие и интеграции у блогеров, и спецпроекты на Sports.ru.

Ключевые задачи

Участвовать в разработке и реализации стратегии сети.

Работать над коммерческими задачами (поиск клиентов, обработка входящих запросов, медиапланирование, аккаунтинг проектов, апсейл).

Заниматься формированием новых рекламных продуктов.

Работать над PR-составляющей: публикации, конференции, фестивали и др.

Мы ждем, что ты

Имеешь опыт в digital-маркетинге на стороне клиента, паблишера или агентства; или опыт в SMM или блогерских агентствах в клиентском отделе.

Обладаешь бескорыстным интересом к спортивному Ютубу – скорее всего, ты смотрел(а) почти все выпуски Красавы и знаешь, чем Картавый футбол отличается от Реального.

Хорошо владеешь английским языком, имеешь живой интерес к спорту и глубоко погружен в продукты Sports.ru.

Взамен мы предлагаем

Стильный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская).

Официальное трудоустройство, белую зарплату.

Гибкий график с возможностью 1-2 дня в неделю работать из дома.

ДМС со стоматологией.

Корпоративную скидку на занятия английским и абонемент в спортзал.

Корпоративный футбол с тренером.

Оплату профильных обучающих курсов и конференций.

Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).

Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.

Присылайте резюме на jobs@sports.ru с темой «Senior Account Manager».