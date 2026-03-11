Перес посетил базу «Реала» и подбодрил команду перед матчем ЛЧ с «Ман Сити»

Перес подбодрил игроков «Реала» перед игрой с «Сити».

Президент «Реала » Флорентино Перес сегодня утром посетил команду на тренировочной базе, чтобы выразить поддержку и подбодрить игроков и тренерский штаб перед игрой с «Манчестер Сити ».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня в Мадриде. Начало – в 23:00 по московскому времени.