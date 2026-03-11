  Эден Азар: «Я бы избавился от ВАР, он меня раздражает. Он отбирает много эмоций. В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть»
93

Эден Азар: «Я бы избавился от ВАР, он меня раздражает. Он отбирает много эмоций. В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть»

Эден Азар: я бы избавился от ВАР, он меня раздражает.

Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о системе ВАР.

«Я бы избавился от ВАР. Мне он не нравится, он меня раздражает. Он отбирает у футбола так много эмоций... только для того, чтобы в итоге мы сталкивались с теми же проблемами, что и раньше.

В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть, даже если нам, болельщикам, трудно смириться с ней, когда она направлена против нас. [ВАР] отнимает много эмоций.

Я смотрел игру Торгана [Азара]: парень из «Левена» забил отличный гол, но пять минут ждал, он не знал, засчитают ли его, а только потом отпраздновал. Это очень плохо. Так что, да, я бы избавился от ВАР», – сказал Азар. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTBF
ВАР отбирает эмоции, но в большинстве случаях дарит трофеи тем, кто реально этого заслуживает. Одна ошибка арбитра может стоить клубу или сборной, трофея или целого сезона. По этому в ВАР есть минусы, но плюсов больше!
ВАР отбирает эмоции, но в большинстве случаях дарит трофеи тем, кто реально этого заслуживает. Одна ошибка арбитра может стоить клубу или сборной, трофея или целого сезона. По этому в ВАР есть минусы, но плюсов больше!
Комментарий скрыт
ВАР отбирает эмоции, но в большинстве случаях дарит трофеи тем, кто реально этого заслуживает. Одна ошибка арбитра может стоить клубу или сборной, трофея или целого сезона. По этому в ВАР есть минусы, но плюсов больше!
Так люди на вар немало клубов лишили наград/ трофеев.
Грустно, что такие, как Азар, винят во всем технологии, а не бездарных судей, что не умеют ими пользоваться, а может умышленно не хотят
Грустно, что такие, как Азар, винят во всем технологии, а не бездарных судей, что не умеют ими пользоваться, а может умышленно не хотят
Грустно, что такие, как вы, винят Азара, думая, что под ВАР он имеет ввиду лишь технологию, а не всю систему и причастных к ней)
Грустно, что такие, как вы, винят Азара, думая, что под ВАР он имеет ввиду лишь технологию, а не всю систему и причастных к ней)
Лол, прочти ещё раз, Азар говорит конкретно о технологии в целом. Его посыл: лучше отменить ВАР, поскольку он лишает эмоций в моменте. Плевать, хоть даже гол забит не по правилам или из офсайда. Это не маразм?
Представил ситуацию, Лэмпард забивает Германии, вся команда на коленях умоляет посмотреть повтор момента, и тут такой Азар выходит и говорит свой бред
Представил ситуацию, Лэмпард забивает Германии, вся команда на коленях умоляет посмотреть повтор момента, и тут такой Азар выходит и говорит свой бред
Или пас рукой от анри
Представил ситуацию, Лэмпард забивает Германии, вся команда на коленях умоляет посмотреть повтор момента, и тут такой Азар выходит и говорит свой бред
Или последние 5 лч Реала
Сказал как истинный игрок Реала...
Сказал как истинный игрок Реала...
Так вы уже определитесь - Реал таки "Вардрид" или наоборот - АнтиВардрид?
А то меняете показания в формате "7 пятниц на неделе".
Так вы уже определитесь - Реал таки "Вардрид" или наоборот - АнтиВардрид? А то меняете показания в формате "7 пятниц на неделе".
Эти хомячки как удобно, так и говорят)
Пока ты сидишь на трибуне, ты можешь бубнить. Когда ты на поле или на тренерской скамье, несправедливость не покажется тебе такой милой.
не избавляться надо, а совершенствовать. Чтобы все решения принимались за максимально краткое время и вероятность ошибки в этих решениях стремилась к нулю.
Инструмент то хороший, но, как обычно бывает на начальной стадии, несовершенный.
Пройдет несколько лет, надеюсь, его доведут до ума - все будет максимально быстро и справедливо.
не избавляться надо, а совершенствовать. Чтобы все решения принимались за максимально краткое время и вероятность ошибки в этих решениях стремилась к нулю. Инструмент то хороший, но, как обычно бывает на начальной стадии, несовершенный. Пройдет несколько лет, надеюсь, его доведут до ума - все будет максимально быстро и справедливо.
Инструмент вообще отличный, а если бы было очень сильное желание, то можно было бы думаю за год технологию довести до ума. Записей матчей уже десятки тысяч, для обучения ИИ в распознавании фолов хватит с избытком, а дальше уже дело техники. Выбрать например чемпионат Бельгии или Нидерландов, оборудовать камерами каждый стадион и оптимизировать процесс
Всегда был популистом !
Хоть ВАР , хоть уйгуры ))
Надеюсь забитые голы начнут засчитывать за пару секунд .Футбол стало смотреть скучно и по этой причине .Если посла гола команды ты не можешь сразу праздновать ,это очень плохо .Бывало я секунд 20 радуюсь ,ору ,а потом проверка и отмена .Пусть против моей команды тоже засчитают такое ,зато я полу эмоции
Надеюсь забитые голы начнут засчитывать за пару секунд .Футбол стало смотреть скучно и по этой причине .Если посла гола команды ты не можешь сразу праздновать ,это очень плохо .Бывало я секунд 20 радуюсь ,ору ,а потом проверка и отмена .Пусть против моей команды тоже засчитают такое ,зато я полу эмоции
Справедливость важнее эмоций! Пусть ВАР хоть полчаса разбирается, зато всё будет по-честному
Надеюсь забитые голы начнут засчитывать за пару секунд .Футбол стало смотреть скучно и по этой причине .Если посла гола команды ты не можешь сразу праздновать ,это очень плохо .Бывало я секунд 20 радуюсь ,ору ,а потом проверка и отмена .Пусть против моей команды тоже засчитают такое ,зато я полу эмоции
Согласен, будет гораздо лучше если этот год отменили из-за липового оффсайда. Можно орать и плакать зато сразу без ожидания.
Да уж, у Азара просто ума палата
Скажи это англичанам и напомни про «руку Бога»
