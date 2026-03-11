Эден Азар: «Я бы избавился от ВАР, он меня раздражает. Он отбирает много эмоций. В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть»
Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о системе ВАР.
«Я бы избавился от ВАР. Мне он не нравится, он меня раздражает. Он отбирает у футбола так много эмоций... только для того, чтобы в итоге мы сталкивались с теми же проблемами, что и раньше.
В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть, даже если нам, болельщикам, трудно смириться с ней, когда она направлена против нас. [ВАР] отнимает много эмоций.
Я смотрел игру Торгана [Азара]: парень из «Левена» забил отличный гол, но пять минут ждал, он не знал, засчитают ли его, а только потом отпраздновал. Это очень плохо. Так что, да, я бы избавился от ВАР», – сказал Азар.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTBF
Инструмент то хороший, но, как обычно бывает на начальной стадии, несовершенный.
Пройдет несколько лет, надеюсь, его доведут до ума - все будет максимально быстро и справедливо.
