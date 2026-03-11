Челестини не считает обмен Дивеева на Гонду ошибкой: «Нельзя все мерить результатом. ЦСКА нужен был нападающий уровня Лусиано»

Челестини не считает обмен Дивеева на Гонду ошибкой.

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о том, считает ли ошибкой трансфер Игоря Дивеева в «Зенит » в обмен на Лусиано Гонду .

«Нет. Нельзя все мерить результатом. Это был взаимный обмен, нам нужен был нападающий уровня Лусиано», – сказал Челестини.

Ранее ЦСКА крупно уступил «Динамо» (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ .