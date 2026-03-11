  • Челестини не считает обмен Дивеева на Гонду ошибкой: «Нельзя все мерить результатом. ЦСКА нужен был нападающий уровня Лусиано»
Челестини не считает обмен Дивеева на Гонду ошибкой: «Нельзя все мерить результатом. ЦСКА нужен был нападающий уровня Лусиано»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о том, считает ли ошибкой трансфер Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду

«Нет. Нельзя все мерить результатом. Это был взаимный обмен, нам нужен был нападающий уровня Лусиано», – сказал Челестини. 

Ранее ЦСКА крупно уступил «Динамо» (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
Вообще нельзя судить по трём матчам, это мало, это глупо! В концовке сезона можно уже сделать какие-то выводы, но думаю оба принесут пользу своим новым клубам!
Вот-вот! Фактически, Гонду не забил всего лишь в двух стартовых матчах, причем в них он не выглядел каким-то безнадёжным совершенно, а люди уже крест поставили. Думали, что он сразу рвать начнет? Ваши ожидания-это ваши проблемы © Слишком мало времени для выводов, причем в обе стороны, даже если бы Гонду начал забивать, где гарантии, что продолжил бы дальше?
Чтоооо? Нельзя мерить результатом?
Понятно теперь, почему у него и Мусаев топ.
Только результат нет ни у одного, ни у другого.
А не, есть - отрицательный.
При чем здесь Мусаев вообще? Где Фабио говорил. что он топ, зачем эти фантазии? С Тамерланом давно всё понтяно, он даже бегает как-то странно, не по-футбольному ) Хотя, нет, Мусаев очень даже при чем. Во многом из-за его "мастерства" (и еще одного персонажа, отправленного в аренду в Бразилию) Фабио и рад был заполучить хотя бы Гонду. Аргентинец, конечно, не элитный форвард, но на фоне вышеупомянутых персонажей - существенный апгрейд по позиции )
О каком уровне идет речь? С Тамиком все ясно. Его уровень - бот. Но Лусиано пока что где-то на изи максимум тянет.
Гонду даже не забивая выглядит лучше ,чем остальные форварды ЦСКА, Мусаев это уровень ФНЛ
всё матчи смотрел, модель та же что и с Мусаевым, команда играет не на центрфорварда, а на быстрые края. поэтому из моментов только то что сам себе создал, либо на стандартах.
про поражения, с Ахматом где-то не повезло, с Динамо, конечно провал, но после такой победы над Краснодаром банально не хватило эмоций ну и новый защитник накосячил.
в общем есть всём над чем работать.
кстати если бы Мусаев запорол три из четырёх моментов как Глебов его бы съели здесь, живьём)))
А защитник уровня Дивеева не нужен?! )
Обмен это чисто бизнес.
Лусиано можно легко толкнуть за 10-15.
Дивеев не нужен никому за такие деньги за пределами РПЛ.
Плюс отдали потому что появился Данилов.
Для ЦСКА - финансовая выгода, но риск посыпаться в результатах.
Для Зенита - деньги не важны, нужен результат.
Каждый получил что хотел.
Что значит нельзя мерит результатом?) надеюсь, это просто некорректный перевод
То есть нужен был нападающий низкого уровня.
А вам нужны игроки только лишь уровня Барсы-Баварии. Тренер ваш там нажалился. А то Оренбург обыгрывает, Томпсон разрывает.
Да, нужно было Дивеева на Соболева поменять. Вот Сашка-то топарь лютый, Челестини о таком остаётся только мечтать :(
Перл года.
Лусйано гонду писих нето воспитания
Валерий Газзаев: «ЦСКА показал, что намерен бороться за чемпионство. Разве это не конкурент «Зениту» и «Краснодару» по подбору игроков? Баринов точно усилит, Гонду может решить проблемы в атаке»
26 февраля, 22:13
Челестини об обмене Дивеева: «Игорь играл все матчи, я верил в него даже как в нападающего. Когда он чувствовал боль, то не мог сделать все, что мы требовали. ЦСКА поставил целью усиление атаки»
26 февраля, 08:23
