Челестини не считает обмен Дивеева на Гонду ошибкой: «Нельзя все мерить результатом. ЦСКА нужен был нападающий уровня Лусиано»
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о том, считает ли ошибкой трансфер Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду.
«Нет. Нельзя все мерить результатом. Это был взаимный обмен, нам нужен был нападающий уровня Лусиано», – сказал Челестини.
Ранее ЦСКА крупно уступил «Динамо» (1:4) в 20-м туре Мир РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
Понятно теперь, почему у него и Мусаев топ.
Только результат нет ни у одного, ни у другого.
А не, есть - отрицательный.
про поражения, с Ахматом где-то не повезло, с Динамо, конечно провал, но после такой победы над Краснодаром банально не хватило эмоций ну и новый защитник накосячил.
в общем есть всём над чем работать.
кстати если бы Мусаев запорол три из четырёх моментов как Глебов его бы съели здесь, живьём)))
Лусиано можно легко толкнуть за 10-15.
Дивеев не нужен никому за такие деньги за пределами РПЛ.
Плюс отдали потому что появился Данилов.
Для ЦСКА - финансовая выгода, но риск посыпаться в результатах.
Для Зенита - деньги не важны, нужен результат.
Каждый получил что хотел.