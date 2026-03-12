«Реал» разгромил «Манчестер Сити» – 3:0! Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме, Винисиус не забил с пенальти, у Куртуа ассист

«Реал» победил «Манчестер Сити» – 3:0.

«Реал » разгромил «Манчестер Сити » (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Федерико Вальверде открыл счет на 20-й минуте с передачи Тибо Куртуа. На 27-й Вальверде сделал дубль, а на 42-й стал автором хет-трика. Винисиус не реализовал пенальти на 58-й – Джанлуиджи Доннарумма отразил удар.

Как Арбелоа спасти «Реал» от «Сити»