Матч окончен
«Реал» разгромил «Манчестер Сити» – 3:0! Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме, Винисиус не забил с пенальти, у Куртуа ассист
«Реал» разгромил «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Федерико Вальверде открыл счет на 20-й минуте с передачи Тибо Куртуа. На 27-й Вальверде сделал дубль, а на 42-й стал автором хет-трика. Винисиус не реализовал пенальти на 58-й – Джанлуиджи Доннарумма отразил удар.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
749 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Он так себе тренер, хз почему его с Анчелотти сравнивают, как по мне, для Карло это оскорбление
"Будет ли там хоть кто-то из АПЛ?" -- сказали соперники.
Посмотрим что сделают во втором.
Опять же, могу ошибаться.