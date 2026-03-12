  • «Реал» разгромил «Манчестер Сити» – 3:0! Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме, Винисиус не забил с пенальти, у Куртуа ассист
«Реал» разгромил «Манчестер Сити» – 3:0! Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме, Винисиус не забил с пенальти, у Куртуа ассист

«Реал» разгромил «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Федерико Вальверде открыл счет на 20-й минуте с передачи Тибо Куртуа. На 27-й Вальверде сделал дубль, а на 42-й стал автором хет-трика. Винисиус не реализовал пенальти на 58-й – Джанлуиджи Доннарумма отразил удар.

Лига чемпионов. 1/8 финала
11 марта 20:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
3 - 0
Манчестер Сити
Александер-Арнолд   Карвахаль
83’
82’
Холанд   Мармуш
82’
Аит-Нури
Питарч   Мануэль Анхель
76’
Браим Диас   Мастантуоно
76’
Гюлер   Камавинга
70’
70’
Бернарду Силва   Аит-Нури
69’
Семеньо   Шерки
Винисиус Жуниор
57’
57’
Доннарумма
46’
Савиньо   Рейндерс
Менди   Фран Гарсия
46’
2тайм
Перерыв
  Вальверде
42’
  Вальверде
27’
  Вальверде
20’
Реал Мадрид
Куртуа, Менди, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Гюлер, Тчуамени, Питарч, Вальверде, Браим Диас, Винисиус Жуниор
Запасные: Сестеро, Ф. Гонсалес, Мастантуоно, Карвахаль, Фран Гарсия, Гонсало Гарсия, Лунин, Асенсио, Мануэль Анхель, Паласиос, Агуадо, Камавинга
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гехи, Рубен Диаш, О`Райли, Хусанов, Родри Эрнандес, Доку, Бернарду Силва, Савиньо, Холанд, Семеньо
Запасные: Мармуш, Аит-Нури, Шерки, Траффорд, Беттинелли, Рейндерс, Аке, Аллейн, Нико Гонсалес, Матеуш Нунеш, Стоунз, Фоден
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Мне сказали, что в этом матче играет опорник обладатель ЗМ. Это же про Феде Вальверде? )
Мог бы покер сделать. Как же Вини нервирует! Исполнил пенальти по пижонски против Доннарумы! Вини...слов нет
яб на это посмотрел. Чисто ради того, шоб один перезрелый банан-недопенальтист, его сокомандник, лопнул от зависти и разлетелся по всему Бернабеу.
Знаете что такое безумие? Это когда Гвардиола против Реала одни и те же ошибки 10 лет делает
Безумие ждать от Гвардиолы чего-то гениального, тем более против Реала)
Он так себе тренер, хз почему его с Анчелотти сравнивают, как по мне, для Карло это оскорбление
Так может это его РЕАЛьный уровень показывает?
В защите всё зачистил, в атаке 3 положил - мы наблюдаем уникальное индивидуальное выступление!
Доннарума думал, что выкатился из штрафной? Зачем руку убрал?
То же подумал🤔
Потерял штрафную. Всяко лучше чем пенальти и удаление
"Будут ли шесть команд АПЛ в 1/4 финала?" -- говорила пресса.
"Будет ли там хоть кто-то из АПЛ?" -- сказали соперники.
Ахаххаахха
Спасли ничью с Байером, это тебе шутки?
Господи , кто этого форварда машину-убийцу в защите и полузащите мариновал 😂🤦‍♂️ всю карьеру
При всем уважении к Пепу, если он вылетит от такого Мадрида - без Мбаппе, Родриго, Беллингема, да блин, без тренера, то ему пора отдохнуть. Это будет самый позорный его вылет.
Посмотрим что сделают во втором.
пока ничего, сам в шоке. Как так Маэстро Гвардиола и начинающий Арбелоа с полурезервным составом
Хз, вылет от Лиона для меня пока топ 1
Оба гола - вина О Рейли, за что его держит Гвардиола, сколько за ним наблюдаю, постоянно теряет позицию.....
Брат Зинченко.
Ну почему не дать пробить Феде, парень на покер шёл, этот … не умеет бить пенальти, сколько уже мазал в этом сезоне!!!
Не знаю, правда или нет, но Вини вроде бы предлагал Вальверде пробить пенальти. Феде сам отказался.
Опять же, могу ошибаться.
ФЕЕЕДЯЯЯ ДУУУБЛЬ!!!!!
Я вообще не верю своим глазам! Сперва Куртуа играет в Акинфеева, потом Вини выдает пас из тех времен, за которые мы все еще вспоминаем его добрым словом! И Вальверде, как будто всю жизнь выходит в центре нападения против Сити!
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!11
