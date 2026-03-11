Фабио Капелло: «Аталанте» повезло, что она пропустила всего 6 мячей от «Баварии», могло быть гораздо больше. Это урок для итальянского футбола»

Фабио Капелло: «Аталанте» повезло пропустить всего 6 голов от «Баварии».

Бывший тренер клубов Серии А Фабио Капелло высказался о победе «Баварии» над «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).

«Я увидел команду, которая прессинговала и бежала, и все игроки демонстрировали впечатляющие качества в плане видения игры и владения мячом. Каждый раз, когда «Бавария » отбирала мяч, они шли вперед и вырывались на простор. С такой техникой они явно создавали проблемы «Аталанте».

На самом деле «Аталанте» повезло, что она пропустила всего шесть мячей. Могло быть гораздо больше, вратарь совершил несколько хороших сэйвов. Это урок для итальянского футбола. «Аталанта » – единственная итальянская команда, вышедшая в 1/8 финала, она обыграла дортмундскую «Боруссию», но у нее не было ни единого шанса против лидера чемпионата Германии», – сказал Капелло в эфире Sky Sport.