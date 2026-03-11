  Фабио Капелло: «Аталанте» повезло, что она пропустила всего 6 мячей от «Баварии», могло быть гораздо больше. Это урок для итальянского футбола»
Фабио Капелло: «Аталанте» повезло, что она пропустила всего 6 мячей от «Баварии», могло быть гораздо больше. Это урок для итальянского футбола»

Бывший тренер клубов Серии А Фабио Капелло высказался о победе «Баварии» над «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).

«Я увидел команду, которая прессинговала и бежала, и все игроки демонстрировали впечатляющие качества в плане видения игры и владения мячом. Каждый раз, когда «Бавария» отбирала мяч, они шли вперед и вырывались на простор. С такой техникой они явно создавали проблемы «Аталанте».

На самом деле «Аталанте» повезло, что она пропустила всего шесть мячей. Могло быть гораздо больше, вратарь совершил несколько хороших сэйвов. Это урок для итальянского футбола. «Аталанта» – единственная итальянская команда, вышедшая в 1/8 финала, она обыграла дортмундскую «Боруссию», но у нее не было ни единого шанса против лидера чемпионата Германии», – сказал Капелло в эфире Sky Sport. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
Будь Кейн вместо Джаксона и было бы больше голов
Урок-то в чем? Палладино, зачем-то, решил играть персонально по каждому игроку Баварии, итог закономерен, но с Баварией можно поставить автобус и пропустить те же 6, поэтому тут не угадаешь, но все равно, нынешней аталанте было нереально сложно успевать за баварцами
Когда Гасперини много лет так играл - хомячки его считали гением.
ну есть же великий интер с рыбоками получил)))

или сборная 3 чм мимо ?

какой урок капеллыч

рыба гниет с управления лигой и ее патронов

и дело не в аталанте
Это же управление лигой бегает по полю))
Сначала я хотел написать о разнице в бюджете, из этого следует средние игроки и слабые результаты. Но вспомнил Будё-Глимт иии...все. В чем урок, не понял. Нужно лучше играть, больше забивать чем соперник и ты победишь))))
Да уж, знатно забили гвоздь в крышку гроба итальянского футбола.
За последние годы у итальянского футбола было уже достаточно уроков. Но они стали какими-то необучаемыми(
Опять урок? Италия на ЧМ попасть не может с 2018 года, очнись дружок мутковский
