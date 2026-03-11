  • Олисе и Киммих пропустят ответную игру с «Аталантой» из-за перебора карточек – оба получили по желтой за затяжку времени. УЕФА не ответил, накажут ли игроков «Баварии»
Олисе и Киммих пропустят ответную игру с «Аталантой» из-за перебора карточек – оба получили по желтой за затяжку времени. УЕФА не ответил, накажут ли игроков «Баварии»

Олисе и Киммих обнулили желтые карточки в матче с «Аталантой».

Игроки «Баварии» Майкл Олисе и Йозуа Киммих получили по третьей желтой карточке в Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала против «Аталанты» (6:1). 

Олисе получил предупреждение на 77-й минуте за затяжку времени перед подачей углового. На 84-й Киммих тянул время перед вводом мяча в игру. 

Таким образом, оба игрока пропустят ответный матч, а их желтые карточки сгорят перед 1/4 финала. 

Немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur спросило УЕФА, будет ли начато расследование по поводу желтых карточек футболистов «Баварии», которые могли быть получены намеренно. 

«Как только о подобных инцидентах сообщают, начинается разбирательство. Если оно приведет к дисциплинарным мерам, информация будет опубликована на сайте дисциплинарного комитета УЕФА», – ответили в УЕФА. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
Лучше бы всякие симуляции , грязные удары незамеченные арбитром во время игры , разбирали бы после и наказывали . А тут ничего страшного парни не сделали , чисто стратегически и логический поступили , даже наоборот я только за
Лучше бы всякие симуляции , грязные удары незамеченные арбитром во время игры , разбирали бы после и наказывали . А тут ничего страшного парни не сделали , чисто стратегически и логический поступили , даже наоборот я только за
Никто после игры ничего не разбирал - они получили по 3й жёлтой в самой игре и автоматическую дисквалификацию.

Вопрос в другом - зачем они время затягивали, провоцируя арбитра на раздачу карточек, если игра была мягко говоря в их пользу ?

Нет ли в этом специального обнуления жёлтых в заведомо выигранном противостоянии "ака Серхио Рамос" лет 10+ назад?
Зачем наказывать за это? Они никому не приченили вреда и просто потянули время и получили за это карточки
Зачем наказывать за это? Они никому не приченили вреда и просто потянули время и получили за это карточки
Это называется неспортивным поведением. Два матча дисквы надо за такое давать
Это называется неспортивным поведением. Два матча дисквы надо за такое давать
это называется футбольные хитрости. было бы лучше если они ударили по ногам и получили карточку, а соперник получил бы травму?
Так они в игре получили,какие проблемы вообще?Я ещё понимаю разбирательство и наказание,когда со скамейки специально что-то исполняют и потом "обнуляются" таким образом.
Рубрика "двойные стандарты" в комментариях)
Тянули время, чтоб не забили 7 и 8 гол?!
Тянули время, чтоб не забили 7 и 8 гол?!
чтобы "обнулить" жёлтые!!!!!!!!
А что им нужно было полететь в подкате и сломать игрока чтобы получить по желтой? Какой-то бред, это недоказуемо
А что им нужно было полететь в подкате и сломать игрока чтобы получить по желтой? Какой-то бред, это недоказуемо
Вариант ВООБЩЕ НЕ ПОЛУЧАТЬ ЖЕЛТУЮ вами не рассматривается?)

Люди под дурачков косят... Два игрока одной команды, оба под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых, оба получают желтую во втором тайме (при очевидном разгроме соперника) по причине неспортивного поведения (затяжка времени)...

В дисциплинарном комитете врятли все поголовно идиоты и не понимают очевидного.
Если они как Рамос не признаются, то ничего не будет, как они умысел тут докажут?)
Ну вместо того чтоб время тянуть можно было просто сорвать пару атак аталанты на желтую, прихватив за майку, плечо или трусы соперников --).
