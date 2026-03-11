Олисе и Киммих пропустят ответную игру с «Аталантой» из-за перебора карточек – оба получили по желтой за затяжку времени. УЕФА не ответил, накажут ли игроков «Баварии»
Игроки «Баварии» Майкл Олисе и Йозуа Киммих получили по третьей желтой карточке в Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала против «Аталанты» (6:1).
Олисе получил предупреждение на 77-й минуте за затяжку времени перед подачей углового. На 84-й Киммих тянул время перед вводом мяча в игру.
Таким образом, оба игрока пропустят ответный матч, а их желтые карточки сгорят перед 1/4 финала.
Немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur спросило УЕФА, будет ли начато расследование по поводу желтых карточек футболистов «Баварии», которые могли быть получены намеренно.
«Как только о подобных инцидентах сообщают, начинается разбирательство. Если оно приведет к дисциплинарным мерам, информация будет опубликована на сайте дисциплинарного комитета УЕФА», – ответили в УЕФА.
Вопрос в другом - зачем они время затягивали, провоцируя арбитра на раздачу карточек, если игра была мягко говоря в их пользу ?
Нет ли в этом специального обнуления жёлтых в заведомо выигранном противостоянии "ака Серхио Рамос" лет 10+ назад?
Люди под дурачков косят... Два игрока одной команды, оба под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых, оба получают желтую во втором тайме (при очевидном разгроме соперника) по причине неспортивного поведения (затяжка времени)...
В дисциплинарном комитете врятли все поголовно идиоты и не понимают очевидного.