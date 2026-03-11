Олисе и Киммих пропустят ответную игру с «Аталантой» из-за перебора карточек – оба получили по желтой за затяжку времени. УЕФА не ответил, накажут ли игроков «Баварии»

Олисе и Киммих обнулили желтые карточки в матче с «Аталантой».

Игроки «Баварии» Майкл Олисе и Йозуа Киммих получили по третьей желтой карточке в Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала против «Аталанты» (6:1).

Олисе получил предупреждение на 77-й минуте за затяжку времени перед подачей углового. На 84-й Киммих тянул время перед вводом мяча в игру.

Таким образом, оба игрока пропустят ответный матч, а их желтые карточки сгорят перед 1/4 финала.

Немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur спросило УЕФА, будет ли начато расследование по поводу желтых карточек футболистов «Баварии», которые могли быть получены намеренно.

«Как только о подобных инцидентах сообщают, начинается разбирательство. Если оно приведет к дисциплинарным мерам, информация будет опубликована на сайте дисциплинарного комитета УЕФА», – ответили в УЕФА.