  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру. Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»
Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру. Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»

Экс-вратарь «МЮ» Петер Шмейхель высказался о замене Антонина Кински на 17-й минуте матча с «Атлетико» в ЛЧ (2:5). 

22-летний голкипер «Тоттенхэма» совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

«Он заменил его, и это будет иметь последствия для всей его карьеры. Он буквально уничтожил его карьеру.

Когда его имя будут упоминать в будущем, весь футбольный мир будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва», – сказал Шмейхель в эфире CBS Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoТоттенхэм
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАнтонин Кински-младший
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoИгор Тудор
logoАтлетико
logoПетер Шмейхель
107 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не правда. Мы всегда его будем помнить как сына вратаря Сатурна :))
Ответ NoThanks
Пропустившего пенальти от болельщика(дополнено)
Ответ Sove12
А кто-то вообще понял зачем на выездной матч 1/8 ЛЧ ставить запасного вратаря который сыграл пару матчей в кубке. При том что основной здоров.
Ответ deadjoker
Ответ deadjoker
А если бы до перерыва он ещё 5 мячей пропустил?
Ответ Budabuda
Комментарий скрыт
Ответ Budabuda
Если у него есть стержень, характер, то это только закалит его и мотивирует
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Да ещё и отец бывший вратарь, думаю легко поможет пережить ему такой матч, тем более это же не был какой-то финальный и решающий момент, очевидно и без него бы ТТХ вылетел т.к. команде надо от шипа спасаться:))
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ага, как Кариуса
ой давайте пожалеем парня с зарплатой миллион фунтов в год, что он бедняжка два гола привез. Если есть характер и талант, то ничего ему не будет и оклемается, а если деградирует до пятой лиги Чехии, то и черт с ним, с голоду уже не помрет и даже может не работать оставшуюся жизнь.

Хватит сюсюкаться с миллионерами пинающими мяч, пусть играют нормально, такими темпами в каждом клубе будет по Винисиусу.
Ответ Ivan Babenko
Не говори. Плюс еще такие детские ошибки и на таком уровне. Делают вид, будто его вины вообще нет
Ответ Ivan Babenko
Вы вообще в курсе, что человек с зп миллион в год - не миллионер, особенно если живёшь в Лондоне? И с какого вообще дохода можно не сочувствовать людям, совершившим фейл в профессии, при этом никого не убивших?
Но в итоге все уничтожают Тудора, а Кински поддерживают. Кажется, план Игора сработал − он реально весь хейт собрал на себя этой заменой
Тудор отвечает за результат команды, а не за развитие карьеры отдельного игрока
тудор физрук, но кински это провал, такой непозволительно на высоком уровне
Ответ M@xiMir
Тотенхем этому "провалу" платит ~ 2.25 млн евро в год с бонусами(Capology). Тут провал скорее в отделе кадров клуба.
Ответ akaAzazello
£ 1,560,000 (Base)
£ 390,000 (Bonus)

Бонусы он вряд ли получает, так что полтора ляма фунтов в год для команды, которая на зп тратит 137 лямов - о каком провале тут речь? Тоттенхэм - в целом провал, но по личностям там особо не стоит докапываться, весь проект летит в одно место.
Всё это такая лажа. Взрослый парень, профессионал, небедный человек. Плохо сделал свою работу, был абсолютно правильно заменён, в том числе и из милосердия, как в хоккее, а вой то подняли!!!!!
Ну что за бред, тренер обязан думать о результате своей команды, а не о том, как не дай бог не обидеть заменой какого-то облажавшегося игрока.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
