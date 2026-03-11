Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру. Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»

Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: Тудор уничтожил его карьеру.

Экс-вратарь «МЮ» Петер Шмейхель высказался о замене Антонина Кински на 17-й минуте матча с «Атлетико » в ЛЧ (2:5).

22-летний голкипер «Тоттенхэма » совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

«Он заменил его, и это будет иметь последствия для всей его карьеры. Он буквально уничтожил его карьеру.

Когда его имя будут упоминать в будущем, весь футбольный мир будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва», – сказал Шмейхель в эфире CBS Sports.