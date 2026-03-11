Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру. Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»
Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: Тудор уничтожил его карьеру.
Экс-вратарь «МЮ» Петер Шмейхель высказался о замене Антонина Кински на 17-й минуте матча с «Атлетико» в ЛЧ (2:5).
22-летний голкипер «Тоттенхэма» совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.
«Он заменил его, и это будет иметь последствия для всей его карьеры. Он буквально уничтожил его карьеру.
Когда его имя будут упоминать в будущем, весь футбольный мир будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва», – сказал Шмейхель в эфире CBS Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
107 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хватит сюсюкаться с миллионерами пинающими мяч, пусть играют нормально, такими темпами в каждом клубе будет по Винисиусу.
£ 390,000 (Bonus)
Бонусы он вряд ли получает, так что полтора ляма фунтов в год для команды, которая на зп тратит 137 лямов - о каком провале тут речь? Тоттенхэм - в целом провал, но по личностям там особо не стоит докапываться, весь проект летит в одно место.